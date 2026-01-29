NAND控制晶片技術發威! 慧榮入選「2026 全球百大創新機構」

慧榮。資料照



NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)，宣布榮獲科睿唯安評選為「2026 全球百大創新機構」(Top 100 GlobalInnovators 2026) 。此為科睿唯安第 15 屆發布的年度指標性評選，透過嚴謹分析，表彰持續推出具高度影響力發明、引領產業創新發展的卓越機構。

慧榮科技總經理暨執行長苟嘉章表示，，慧榮持續在儲存解決方案上追求突破，並透過嚴謹的智慧財產權策略，妥善保護公司的關鍵技術。此次獲選『全球百大創新機構』，不僅是一項至高榮譽，也為整個研發與智慧財產團隊帶來極大的肯定與鼓舞。未來，將持續致力於提升在 AI 儲存技術領域的領導地位，提供具備更高效能、更高耐久度與更低功耗的儲存解決方案，以因應全球客戶日益成長的 AI 工作負載需求。

科睿唯安依據全方位綜合指標對企業進行評選，包括專利影響力、成功率、全球化程度，以及技術獨特性等。慧榮科技此次首度入選該榜單，不僅展現公司在專利數量累積上的穩健表現，更凸顯其在「專利核准率」與「下游影響力」等關鍵指標上具備顯著優勢。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁 Maroun S. Mourad 表示，在快速變動的時代中，能獲選為『全球百大創新機構』是一項非凡的成就。隨著 AI 重新定義研究、工程與商業執行之間的界線，無論是連續多年上榜的企業，或是今年新進榜單的機構，皆正積極投入 AI 創新。今日所表揚的領導者，不僅回應了這場變革，更為此精心佈局。

「全球百大創新機構」在全球最具價值的創新成果中，占有極其顯著的比重，顯示真正的創新領導力，來自於精準布局與清晰的策略方向。今年的評選不僅肯定長期深耕創新的領導地位，也進一步揭示正重新塑造創新版圖的關鍵力量，其中 AI 扮演核心角色。百大創新機構合計貢獻全球高強度 AI 發明中的 16%，展現其在前瞻技術領域的關鍵影響力。歷屆獲此殊榮的企業包括台積電、鎧俠、美光、三星、SK 海力士、高通、聯發科、蘋果、西門子、東芝、飛利浦、豐田，以及許多其他全球科技產業領導廠商。

