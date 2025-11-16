NAND缺貨10年？報價漲不停 記憶體廠股價再飆新高

群聯受惠NAND價格連續上揚，股價近日衝上1390元。（圖／摘自群聯官網）

隨著全球人工智慧（AI）基礎設施的建設進入爆發期，記憶體族群近期價格瘋漲，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價火熱推升市場行情，群聯（8299）受惠NAND價格連續上揚，股價近日衝上1390元，改寫歷史新高。供應商預警記憶體短缺將延續至明年底，企業級固態硬碟（eSSD）的重要性因應 AI 數據處理需求而急劇提升。

三星電子表示，即使考慮到明年生產能力的擴張，供應仍不及客戶需求，導致供需之間存在明顯缺口。SK 海力士更透露，其明年的NAND產能已經「全部售罄」，並指出一些供應商正在尋求簽署長期供應合約，顯示市場對未來供應的擔憂。為應對市場變化，三星電子和SanDisk近期已決定將NAND供應價格提高10%。

群聯執行長潘健成日前法說會上一席「NAND缺貨10年」的說法，成為市場熱議焦點。潘健成表示：「目前NAND儲存市場供貨持續吃緊，NAND原廠對於產能擴充依舊保守，加上DRAM/HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能，使交期延長的情況更為明顯。群聯持續強化中高階NAND方案市場布局，以產品差異化與技術創新避免低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。」

群聯日前公布第3季財報，合併營收達181.37億元，季增1.4%、年增30.1%；毛利率32.4%，較前季提升3.3個百分點、較去年同期提升3.2個百分點；營益率7.9%，較前季下滑5.2個百分點、較去年同期下滑0.8個百分點。受毛利改善與費用效率優化帶動，第3季稅後純益22.27億元，季增199%、年增222%，每股稅後純益10.75元，獲利動能明顯躍進。

累計前三季合併營收達498.65億元，年增7.6%；毛利率31%，年減2個百分點；營益率9.9%，年增0.3個百分點；稅後純益41.1億元，年減26.1%，每股稅後純益19.9元。

