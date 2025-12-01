NAND需求猛 最高漲價六成 預期漲勢延續 群聯、威剛等受惠

記憶體市況持續火熱，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日公布最新儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價，各類產品漲幅至少兩成起跳，最高甚至暴漲六成以上，並預估漲勢仍將延續。

業界看好，NAND報價勁揚，群聯（8299）、威剛、十銓、創見等相關台廠受惠大。

集邦本次報價揭露的是11月行情統計，該機構指出，NAND需求持續受惠AI應用與企業級固態硬碟（enterprise SSD）訂單強力拉動，主流晶圓（wafer）合約價全面大幅上漲，各類產品平均月漲幅可達20%至60%以上，漲勢快速擴散至所有容量段。

集邦分析，觀察11月各類NAND Flash wafer價格表現，1Tb TLC因企業級固態硬碟需求持續成長影響，供給短缺最嚴重，均價都大幅上漲。

512Gb TLC因舊製程轉產導致供應急縮，加上市場需求穩健，推升其價格漲幅為11月TLC系列產品之冠，月增超過65%。256Gb TLC受到舊製程退出影響，供給量再度下滑，價格持續顯著成長。

集邦並指出，由於企業級高容量產品需求爆發，加上冷儲存應用出貨加速，QLC供應明顯吃緊，1Tb QLC 單月均價同步大漲。MLC產品有工控及消費性產品支撐需求，均價持續走揚。由於原廠報價主導權強勢，加上短期內wafer供應緊張的情況無法改善，預期12月合約價仍將維持漲勢。

台灣NAND相關業者都對後市正向看待，群聯執行長潘健成認為，全球AI與高速運算需求強勁，推升存儲需求激增，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，使得NAND報價維持高檔，且交期不斷延長，供應吃緊。

潘健成說，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並且與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。

法人分析，隨著NAND現貨價與合約價持續走揚，控制IC成為系統與模組廠的關鍵零組件時，群聯這類具技術門檻與客戶綁定優勢的控制晶片廠，將是供給緊俏循環的主要受惠者。

台灣記憶體模組龍頭威剛董座陳立白則說，原本預期NAND僅是小缺，現在看起來缺貨比預期嚴重，原因包括產能遭DRAM排擠，導致供給減少，固態硬碟需求端需填補缺口，價格漲幅也比先前評估更大。

創見董事長束崇萬認為，AI正推動DRAM與NAND晶片需求全面攀升，是36年來首見，DRAM價格大幅翻揚之際，NAND漲勢才剛開始。

