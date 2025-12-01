NAND Flash供給吃緊 11月部分合約價大漲逾6成





AI熱潮引爆記憶體缺貨潮，市場研究機構TrendForce（集邦科技）最新調查指出，2025年11月全球NAND Flash（快閃記憶體）市場在AI應用及enterprise SSD（企業級固態硬碟）強勁訂單帶動下需求持續高漲。然而，原廠優先將產能分配至獲利較高的高階與企業級產品，加上舊製程快速收斂，導致NAND Flash wafer（晶圓）供給更趨緊縮，使得11月主流晶圓合約價全面大幅調升，月增幅達20%至超過60%，漲勢已全面擴散至各容量產品。

集邦分析，11月各類NAND Flash wafer價格普遍呈現急漲情況，其中1Tb TLC（三層式儲存單元）受企業級 SSD需求攀升影響，供給缺口最大，均價大幅上揚。512Gb TLC因舊製程急速轉產造成供應驟減，加上市場需求穩健，成為本月TLC系列漲幅最高的產品，價格單月飆漲逾65%。此外，256Gb TLC隨舊製程陸續退出市場，供給再度縮水，價格持續顯著走升。

在企業級高容量儲存需求爆發，以及cold storage（冷儲存）應用出貨加速帶動下，QLC（四層式儲存單元） 供應越發緊俏，1Tb QLC產品11月均價同樣大幅上漲。至於MLC（雙層式儲存單元）則因工控與消費性產品需求支撐，價格延續上行趨勢。

集邦指出，受原廠強勢主導報價及短期內晶圓供應難以改善影響，預期12 月合約價仍將維持漲勢，供應鏈緊張情況恐持續延燒。

