Nano Banana最美賀年卡神器！浮世繪、和服拜年、初戀雪景風…9款質感模板，超簡單製作教學一次看

日本郵便與 Google Gemini 近日首度展開跨界合作，推出「#Gemini で年賀状」(#使用 Gemini 製作賀年卡) 共同計畫，利用 Nano Banana Pro 模型開發 AI 賀年卡服務，只要動動手指上傳手機照片，就能自動變出充滿設計感的新年賀年卡。

一個人也能拍全家福！AI幫家人、寵物獨照合成溫馨賀年卡

每每想拍一張完美的家庭合照總要天時地利人和，而這次的AI 賀年卡服務，能夠讓使用者分別上傳家人、寵物的獨照，AI 就能將成員自然安置在同一個畫面中，營造溫馨的團圓氛圍。

平台內建9款精美模板，從浮世繪、新年和服拜年、初戀雪景風到充滿幽默感的四格漫畫都能挑選。使用者可以自由選擇直向、橫向或正方形尺寸，還能自訂搞怪或感人的問候語。

生成好的影像可即時下載分享到社群媒體，如果此刻身在日本，還能連動日本郵局列印服務，將數位創意轉化為實體明信片，寄出新年祝福。

AI 賀年卡神器已於 2025 年 12 月 15 日正式上線並預計開放至2026 年 1 月 15 日，不妨趁著新年到來前，製作一張獨一無二的專屬賀年卡吧！

賀年卡製作6步驟教學！

進入「#日本郵便で年賀状」網頁，以下簡易6步驟生成具有質感的賀年卡：

#3 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

Gemini 賀年狀 圖/數位時代

#5 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

成品出爐！

#1 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

#2 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

#3 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

#0 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

同場加映！馬年社群貼圖、大頭貼

完成賀年卡後，將頁面往下拉，Gemini加碼分享2組趣味提示詞，製作馬年風格的社群貼圖、大頭貼，將提示詞貼在Gemini對話框就能生成：

#6 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

馬年社群貼圖提示詞：

「請參考圖中的人物，，設計 6 款 2026 馬年元旦用的社群貼圖。」

#0 Gemini 賀年狀 圖/數位時代

馬年大頭貼提示詞：

「讓我穿上馬的充氣裝（或馬偶裝）！白背景，臉部特寫，並寫上『Happy New Year』！」

Gemini 賀年狀 圖/日本郵便

同場再加映：馬年專屬抽籤器怎麼做？

除了賀年卡，Gemini 更針對新年團聚開發了互動感十足的「數位御神籤」功能。使用者只需在專屬的網頁應用程式（Web App）中輸入家族成員背景，系統便會即時運算，呈現宛如親臨日本神社般的沉浸式動態抽籤體驗

▶點我抽籤去

Gemini 賀年狀 圖/數位時代

或是自己打造專屬的馬年運勢籤，以下是官方提示詞：

【數位御神籤提示詞】

我要使用 Canvas 開發一個網頁應用，它可以為全家人產生一張 2026 年的專屬運勢紙條。



使用者只需輸入家庭成員訊息，點擊「繪製運勢紙條」按鈕，Gemini 就會自動產生一張使用 Nano Banana Pro 產生的運勢紙條圖片並顯示出來。



根據家庭成員的不同，我希望在紙條上分別包含「大運」、「中運」、「慢運」和「厄運」這三種運勢的元素，以及一些獨特的幸運物品（例如皮夾放偶像照片）和有趣的幸運動作（例如摸三次臉頰）。

Gemini 賀年狀 圖/數位時代

資料來源：Gemini Japan

責任編輯：蘇柔瑋