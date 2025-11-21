哎喲 最近 Gemini 3.0 剛出，不少人都如火如荼的在網路上分享自己怎麼玩，今天看到 Nano Banana Pro 剛推出，我也手癢玩了一下！沒想到生圖的功力還蠻強的耶！

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

Nano Banana Pro 到底多強？

🍌 1. 想像力直接長成圖片

例如 你腦袋只是在想一個感覺，它就能畫成你「已經可以貼上 IG」的完成品，不管是想做資訊圖表，還是想把筆記變設計圖，把分鏡腳本畫出來，這根香蕉通通可以辦到！換句話說你天馬行空的想像力，它都能幫你完成，接下來就來看我們怎麼惡搞？

首先嘻嘻不是一直很想去巴黎嗎？我們先把嘻嘻送去巴黎的夜景！我附上了巴黎的空景圖，跟嘻嘻的一張全身照，

第一關～它成功地把嘻嘻放去巴黎了！看起來整個無違和耶！我覺得很棒！而且生成速度也蠻快的

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

第二關～就有點挑戰性囉！我們把嘻嘻的衣服換成秋冬一點的風格，畢竟巴黎溫差很大，晚上很涼耶！

結果這關我一直翻車，最後比較成功的做法是，只用衣服單品圖，不要有人，看起來會比較成功

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

🍌 2. 圖片裡的文字終於不亂寫了

新聞稿裡主打可以在街區裡的老房子，加上鮮明的城市拼音，以前 AI 圖片最常讓人傻眼就是「文字亂寫」

現在 Nano Banana Pro ，能把照片加入柏林，不過我換成要加入彩色島他就一直失敗～不知道為何！但至少圖片上的字不會歪掉

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

🍌 3. 專業影像工具該有的，它全部有

它不只會畫，還會：

改光線（棚拍、日系、夜景全部可）

改鏡頭焦段

改景深

把白天變夜晚

把草稿變 3D 渲染

照片局部修復、補畫、換背景

我們來試試，把白天變夜晚～～～

我附上一張皇居早上晨跑的畫面， 結果無違和，運用了光線調整技術，瞬間有了晚上夜跑的感覺，怎麼這麼神奇啦！

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

🍌 4. 私心推薦

這些真的會玩到停不下來：

分鏡腳本

你講故事，它直接畫成腳本，像我隨便找了一張香港維多利亞港的照片，指令寫請給我黑白電影分鏡圖的風格，輸出四格分鏡，每格呈現不同的鏡頭語言：遠景、街上行人、車輛、巷弄、特寫！我覺得整個鉛筆手繪的感覺很不錯，這項功能應該很適合廣告公司提案，或是描述場景分鏡圖的利器～簡直是 shorts 神器！

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

旅遊小地圖

最近愛上跑步，出國難免想跑一下，我就請它生成一張東京皇居慢跑路線的極簡地圖。使用柔和配色與乾淨線條，標示 1km、2km、3km、4km 的公里點、Start 與 Goal，效果看起來超級文青的～很適合留下來做紀念

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

互動網站

但 Gemini3.0 ，除了 Nano Banana Pro 生圖，互動網站也很強喔！像我就請它幫我設計一個類似韓文互動 APP 的功能地圖，，跟他說我大約是韓文四級，請他幫我練習文法，跟隨機韓文，沒多久就有一個互動網站生成了，不只可以設計考題，還能背單字，我整個玩得不亦樂乎？

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

同場加映 AI 小廚房

不是常常會有不知道要吃啥的狀況？想清冰箱又不知道能變出什麼，這時如果你有個 AI 小工具，撒上一點魔法，你在 Gemini 3.0 打上，你現在是一位擅長做「生活小工具網站」的前端工程師， 請幫我製作一個「AI 冰箱料理建議器」網站，使用技術為：純 HTML + CSS + JavaScript（不要用框架），還需要附上食譜喔～他就會幫你咻～的跑出程式碼，完全不用會寫程式，再搜尋 "Realtime HTML Editor" 貼去Run 就可以啦！想看手把手教學的，我們有特別拍一隻愷希的短影音～快去看！

Nano Banana 讓我一天跑遍巴黎、布拉諾和皇居：Gemini 3.0 深度體驗日記

小結

整體來說我覺得體驗相當不錯耶，如果你是 Google AI Pro ，爽度更高，而且生成的速度蠻快的，免費也能用，只是配額比較少，一開始 Gemini 剛推出時，要比較用英文溝通指令，現在中文也可以了～有興趣的獺友們不妨去玩一玩喔！

