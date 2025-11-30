Nano Banana Pro 玩法結集！各式 Prompt 輕鬆用 AI 改相、整圖

近日 Google 的 Gemini 3 Pro 成為熱門話題，皆因 Nano Banana Pro 生成圖像的效果真的相當強大，小編也在不停試新 Prompt，又或者拿以往用過的 Prompt 再去體驗一下。今次我們就為大家整理之前介紹過的改圖教學，讓大家一次過集齊不同玩法，好好體驗一下利用 AI 生成圖像的好玩之處。

港漫風格四格

近日最多人玩的一定是生成港漫風格的圖片，更重要的是 Nano Banana Pro 可以很準確處理繁體中文字及對白，令大家覺得生成的圖片更有神韻。小編也試了一試，使用的提示詞與效果如下：

廣告 廣告

港漫風格四格

「畫一幅四格漫畫，表達出 Yahoo Tech HK 網站報導了世界各地的科技新聞，讓香港市民更快、更清楚瞭解科技界各式新鮮事」。

Nano Banana Pro 既可準確輸出繁體中文字（雖然仍有部份像「亂碼」，但已比上代好很多），亦生成出連貫而且具創意的故事架構，效果相當之好。

分層爆炸圖

想將一件物件（例如今次示範的 Google Pixel 10）製成完份顯露內結構的分解爆炸圖，現在用 Nano Banana Pro輸入以下提示，可以輕鬆做到：

製作一張超逼真的3D商業資訊圖像，呈現真實的 Google Pixel 10 如上傳圖片所示，採用微爆炸視角展現所有結構層次，並置中於潔白圓形底座上，漸變優雅時尚深色背景。重點指示：仔細分析並分解主題為 4 至 5 個中英對照核心特徵，向量文字，並製作漂浮霧面效果呈現，4K。

「核心特徵： 1. Tensor G5 處理器 2. Gemini AI 功能 3. 5 倍潛望式光學變焦 4. Pixelsnap 磁吸技術 5. 7 年系統更新」

分解爆炸圖

生成的圖片效果尚算不錯，不過有部份特徵位置對不上，需要作進一步修改。

書法創作

既然 Nano Banana Pro 可以很準確處理繁體中文字，那生成書法作品會是一個好點子。用以下提示模仿書法大師寫作書法時的環境，在宣紙上寫上自己心儀的語句，並「印章」確認自己的「大作」：

豎排隸書書法特寫，米白淺紋半生熟宣紙，略有自然褶皺；黑墨隸書從右至左豎排，兩行字第一行「一曲清歌滿樽酒」第二行「人生何處不相逢」，左側落款「雅虎科技」；多枚朱紅篆刻印章點綴，印泥飽滿清晰；多張書法紙隨性疊放，背景露出淡字痕跡；柔和自然光突出墨色光澤與紙紋細節；整體呈書法大師寫作書法時的風格，雅致古樸、靈動沈靜。4K畫質。

書法作品

日式插畫 AI 旅遊日誌

最近在 Threads 和 Instagram 上掀起的「AI 旅遊行程繪本」熱潮，正是以 Nano Banana Pro 生成圖片。要做到此效果，只需準備好你的行程資料，再用以下提示就可以生成圖片。

👉 日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記

幫我繪製一個〖旅遊天數〗的〖地點〗日式旅遊行程插畫，圖片比例為〖16:9 適合一圖盡覽多天行程 / 4:5 適合 IG 分享〗。

日式插畫 AI 旅遊日誌

只要輸入得越具體，AI 生成的效果就會越接近你心中的理想畫面，唯 AI 有機會搞亂日數順序，需要作進一步修改。

其他 Nano Banana 玩法教學

👉 自拍照變證件相？nano banana AI 指令好容易

👉 nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照

👉 Nano Banana 一條簡單提示詞即可變 3D 投影效果

👉 一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN

👉 填色線稿圖 DIY 不求人！一句 nano banana AI 指令就搞定

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk