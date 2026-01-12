隨著《Final Fantasy VII 重製版》三部曲計畫逐漸邁向尾聲，玩家社群的目光也開始轉向Square Enix旗下另一款神作——《Final Fantasy VI》。不過，身為目前《FF7》重製版專案總監的濱口直樹，近日在接受外媒訪問時明確表態，自己無意親自投入《Final Fantasy VI》的重製開發工作，而是希望將這個重責大任交棒給新一代的創作者。

《FF7》重製版專案總監濱口直樹表態無意親自操刀《Final Fantasy VI》重製，盼交棒給新一代創作者

十年磨一劍的體悟：不想再花另一個十年

濱口直樹自《Final Fantasy VII 重製版》企劃初期便深度參與，至今已投入超過10年的光陰。他在訪談中坦言，若在此時決定親自接手《Final Fantasy VI》的重製，勢必又是一段極為漫長且艱辛的開發歷程。

相較於自己繼續站在第一線，濱口直樹表示：「如果有新的創作者出現，我會很想去支持他們」。他認為，自己轉向扮演支援與擔任後盾的角色，讓年輕一代的製作人發揮創意，或許對系列發展更為健康。

《FF6》是創作原點，也是最愛

儘管表態不願親自操刀，濱口直樹仍多次強調《Final Fantasy VI》在他心中的地位。他提到，自己童年時期正是受到《Final Fantasy VI》與《Final Fantasy VII》的啟發，才立志成為遊戲開發者，因此這兩款作品無疑是其創作理念的原點。

濱口直樹曾公開表示若能看到《Final Fantasy VI》被現代技術重製，將是「最棒的事情」，但在實際執行面上，他更傾向於世代交替。至於是否會在目前的《FF7》重製版中引用《FF6》的元素？濱口則澄清，他目前專注於發揮原版《FF7》的魅力，並未刻意從《FF6》借鏡具體創意。

遊戲類型的多樣性共存

此外，濱口直樹也分享了其與《光與影：33號遠征隊》 (Clair Obscur: Expedition 33)創意總監Guillaume Broche的交流內容。面對近年來社群常爭論的「3A 大作 vs. 2A 遊戲」，或是「動作 vs. 回合制」等議題，濱口直樹認為從創作者角度來看，各種遊戲類型都應該持續進化並共存，這才是健康的生態。

