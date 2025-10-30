NAOYA、富田由希《療傷遊戲》重新學會去愛
記者王丹荷／綜合報導
改編自日ノ原巡超人氣BL漫畫的《療傷遊戲》（Therapy Game）真人版電視劇，在串流平台GagaOOLala上線，原作早已於韓國、臺灣、泰國、法國、美國等國推出譯本，此次真人化預計將掀起新一波海外BL熱潮。影集核心主題是「愛是最好的良藥」，不僅是充滿心機的男男戀，更是1部關於療癒、成長與放下過去，從傷口出發、重新學會去愛的故事。
該劇由日本電視台（Nippon TV）與 DMM FILMS 聯手打造，曾參與《美麗的他》、《傑克·弗羅斯特》等高人氣BL劇的同一團隊製作，2位主演NAOYA與富田由希都出身音樂圈（分別為MAZZEL、Ryugujo成員），磨練出強大的歌舞與表現力，這次透過戲劇展現情感爆發力，戲外因都來自關西地區而成為好友，甚至一起旅行，多年的交情讓粉絲直呼「感覺就像命運的安排。」
NAOYA曾透露，希望將所飾演的「湊」傲嬌攝影師的形象完整呈現，他評價這部劇非常人性化且感性，是「ㄧ部每個人都能產生共鳴的作品。」富田由希則表示，為了演繹「靜真」這個角色竭盡全力，並形容靜真為「1個愛得很深，卻害怕被愛回報的人。」2人作為老朋友，在片場自然而然地營造出默契的氛圍。
NAOYA（左）、富田由希合作《療傷遊戲》真人版電視劇。（GagaOOLala提供）
其他人也在看
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 8 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 2 天前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前