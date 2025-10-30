NAOYA、富田由希《療傷遊戲》重新學會去愛

記者王丹荷／綜合報導

改編自日ノ原巡超人氣BL漫畫的《療傷遊戲》（Therapy Game）真人版電視劇，在串流平台GagaOOLala上線，原作早已於韓國、臺灣、泰國、法國、美國等國推出譯本，此次真人化預計將掀起新一波海外BL熱潮。影集核心主題是「愛是最好的良藥」，不僅是充滿心機的男男戀，更是1部關於療癒、成長與放下過去，從傷口出發、重新學會去愛的故事。

該劇由日本電視台（Nippon TV）與 DMM FILMS 聯手打造，曾參與《美麗的他》、《傑克·弗羅斯特》等高人氣BL劇的同一團隊製作，2位主演NAOYA與富田由希都出身音樂圈（分別為MAZZEL、Ryugujo成員），磨練出強大的歌舞與表現力，這次透過戲劇展現情感爆發力，戲外因都來自關西地區而成為好友，甚至一起旅行，多年的交情讓粉絲直呼「感覺就像命運的安排。」

廣告 廣告

NAOYA曾透露，希望將所飾演的「湊」傲嬌攝影師的形象完整呈現，他評價這部劇非常人性化且感性，是「ㄧ部每個人都能產生共鳴的作品。」富田由希則表示，為了演繹「靜真」這個角色竭盡全力，並形容靜真為「1個愛得很深，卻害怕被愛回報的人。」2人作為老朋友，在片場自然而然地營造出默契的氛圍。

NAOYA（左）、富田由希合作《療傷遊戲》真人版電視劇。（GagaOOLala提供）