NARS修護霜、韓國艾多美萬用棒檢出蘇丹紅 食藥署再公布18項下架化妝品

蘇丹紅風暴持續延燒！衛福部食藥署12日公布最新查核結果，再新增 18 項含禁用色素蘇丹4號（CI 26105） 的化妝品，包含國際品牌 NARS 裸光賦活超能修護霜 與韓國製的艾多美凝萃撫紋萬用棒。其他 16 項均為使用問題原料的國產化妝品，已陸續下架回收。食藥署強調，供應鏈污染仍在追查，將要求業者全面下架不得販售。

韓國「艾多美萬用棒」NARS 修護霜檢出蘇丹紅

仍在國內流通的韓國製「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，是經食藥署會同衛生局擴大查核抽樣後，檢出禁用色素蘇丹4號，已被要求全面下架、不得販售；另一項則是業者主動通報的美國製「NARS 裸光賦活超能修護霜」，自主檢出同樣問題後已全數下架回收。兩項產品皆涉及禁用成分，後續由衛生局與食藥署追查並依法裁處。

國產 16 項產品也驗出 皆與「亦鴻企業」問題原料相關

除了 2 項輸入品，本次新增16 項國產化妝品均為使用「亦鴻企業有限公司」所進口的問題原料製造。

廣告 廣告

食藥署副署長王德原說明，業者已自主下架這 16 項產品，問題源頭仍在持續擴大追查，新檢出的 4 批問題原料，3 批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠，1 批由國內業者自主通報，上述 4 批原料皆被檢出含有禁用色素蘇丹4號。

食藥署：問題產品均不得販售，持續追查供應鏈

王德原強調，蘇丹紅（蘇丹4號）屬於工業用染料，禁止添加於化妝品，若檢出一律違規。未來將繼續擴大調查所有下游使用該批原料的業者，要求完成品立即下架、回收，持續公布新增名單，保障消費者安全。民眾如近期購入上述產品，可聯繫業者辦理退換貨。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

吃辣、上妝都可能誤吃！黑心染料蘇丹紅阻肝臟代謝、助長癌細胞 避開 4 大地雷

化粧品驗出「蘇丹紅」影響範圍曝！顏宗海：蘇丹紅為致癌物、過敏族恐致皮膚炎