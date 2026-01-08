Narwal 雲鯨｜自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人｜究極自清潔技術 x 巨型履帶拖布，清潔力太頂了！

這次介紹的掃拖機器人，是來自【雲鯨】所最新推出的「自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人」。一直以來雲鯨這品牌被譽為「掃拖機界的 Apple」，會有如此的說法就是因為雲鯨所推出的產品，一直都以極簡美學的設計感，還有頂級的清潔性能，讓人感受到高品質、高科技的智慧居家生活，就猶如 iPhone 在手機界的地位一樣，夠頂！

這次雲鯨全新推出的「自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人」，除了外觀延續之前的美學設計外，同時還搭載了不少革命性功能。加上硬體給倒真雙目 8 核心雙晶片硬體設計以及內建 AI 大模型，讓他儼然就是一台新世代 AI 掃拖機器人。獨家的「巨型履帶 x 免維護刮條 x 虹吸抽污 x 攪拌排污」究極自清潔系統，也是其他品牌學不來的關鍵技術。同時還搭配「乾濕分離自適應掃拖、邊刷+滾刷 零纏繞協作系統、地毯深度清潔模式、鯨靈托管 4.0」等...全面掃拖性能升級。

在文章開頭阿達敢在這邊說，這台雲鯨「自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人」，絕對會打破你對現今市場掃拖機器人的既定印象，可說是 2026 年最讓人期待的掃拖機器人機種 :

雲鯨自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人開箱

其實早在 2025 年初，雲鯨在「全球最大消費電子展會 CES」便率先領先市場，發表了這款最創新的自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人。展示期間吸引了許多人的目光，也是會場最受矚目的產品之一 :

阿達拿到的外箱目前長這樣子，正式版的外盒我也不確定是否還會有更動，請大家以收到實際的物品為主 :

盒裝內容物有 : 自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人、多功能基站、替換用濾網、替換用集塵盒、替換用集塵袋、說明書

雲鯨自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人介紹

規格

附上自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人的規格讓大家快速了解 :

機器人 22,000 Pa颶風鯨吞吸力 「邊刷+滾刷」零纏繞協作系統 巨型履帶拖布設計+動態外擴 45℃ 熱活水溶污洗地 虹吸抽污技術 攪拌排污設計 地毯深度清潔模式

多功能基站 45 ~ 80℃ 動態熱水洗 40℃ 雙風道熱烘乾



整體外型時尚簡約，基站正面還裹一層銀色的背蓋點綴，可說是添加了份科技感 :

機器人整體的體積不大，高度也不算高 ( 351.2mm*363.5mm*95mm )，加上這次的雷達系統並沒有設計在頂部 :

這樣的設計就讓他較能鑽入沙發底下進行清掃，大約 9.5 公分以上的高度都進得去，同時前方還搭載照明設計，能更有效地辨識黑暗中的灰塵、物體 :

雷達系統設計在機身後方，雖然角度沒有頂上雷達 360 度的直覺，但它在建圖時同樣會進行全區域掃描，掃描速度也極快，不用幾分鐘就能建好一個房間的地圖了 :

機身上方的按鍵有電源鍵及返回鍵，但現在大部分使用習慣都還是以 APP 操控為主，所以除了剛拿到會按開機鍵外，其他時間基本上也不太會用到。同時開機及運作時，按鍵周圍的燈光也會隨之改變，使用上算是非常有科技感 :

上面蓋子打開可看到機身集塵盒，隨產品也會多附一個替換用集塵盒，如果你覺得髒了想清洗，就可以進行替換 :

以掃拖機器人來說還願意給這些替換用的配件，雲鯨算是一間不錯的廠商了 :

真雙目 x 8核心雙晶片 x Narwal AI 大模型

雲鯨自游履神 FLOW 是一台新世代 AI 掃拖機器人，內建的 AI 大模型+ 8 核心雙晶片，使他能很智慧地辨識物品以及定位精準度。在前方有雙RGB相機可進行障礙物辨識，能辨別 200 種以上的物品 :

就連電線也能輕鬆地繞過去，不會纏繞 :

即便像地上這樣有許多雜物，也一樣很能輕鬆地繞過去，不會硬撞，避障功能也是相當強大的 :

此外，雲鯨自游履神 FLOW 的資料都是在機身上的 AI 晶片進行分析處理，所以你也不用擔心說分析的資料會上傳到雲端，這是有經過 TUV 認證，使用上是可以放心的 :

解纏繞邊刷 動態外擴

與一般掃地機器人不同的是，雲鯨自游履神 FLOW 採用雙邊刷系統，這可說是非常與眾不同的設計 :

這雙邊刷是能自動改變形狀，從而將纏上的毛髮帶到集塵盒中 :

在清潔時，邊刷會自動改變形狀，以便將纏上的毛髮吸進集塵倉，同時還能防止毛髮纏繞。配上他獨創的單臂錐形滾刷，幾乎可以達到零纏繞的效果 :

我們也實際讓它吸一次地板上的毛髮 :

在清潔毛髮較多的場景下，這對邊刷和滾刷幾乎都沒有任何毛髮殘留在上面，如果是以前的那種邊刷系統，很容易就會纏在邊刷上，造成邊刷運作困難，這點也是一項蠻革命性的功能 :

甚至連它的單臂錐形滾刷也沒有纏繞任何毛髮，真的是非常強大 :

自動反轉延伸清潔半徑

同時在進行牆角清潔時，因為邊刷較長的關係，這邊刷能伸出去的範圍變得更廣了，也能更有效率地清潔縫隙灰塵和垃圾 :

同級最強22,000 Pa大吸力

加上同級最強的 22,000 Pa 大吸力，所有的灰塵、顆粒物就會像鯨魚眼中般一樣的渺小，一口就被吞光光了 :

地毯深度清潔模式

另外，雲鯨自游履神 FLOW 在遇到掃拖機器人較棘手的地毯時，他這次也有很聰明的應對，首先他會自動抬升拖布避免沾濕地毯 :

同時還會下降滾刷，讓滾刷非常貼憑著地毯，形成一種類真空加壓的吸塵效果 :

並靠著 22,000 Pa 大吸力，徹底吸出隱藏在地毯中的毛髮、灰塵 :

獨家FlowWash拖布系統

而另一項革命性的功能，就是他全新的 FlowWash 拖布系統，可以看他的拖布配置採用了一塊巨型的履帶拖布，而非現今主流的雙旋轉拖布或滾筒拖布系統 :

這塊履帶拖布清潔地面的面積，會比單滾筒拖布接觸的還要多出約 15 倍，加上他拖地時會以 12 N下壓力的力道進行拖地，彌補雙旋轉拖布下壓力普遍不足的缺點 :

從實測畫面中來看，這拖地表現是非常厲害的。那也因為它變得更聰明的關係，所以在許多功能上也得到相對應的提升，像是在清潔過程中，它會根據地面狀況而調整清潔策略，覺得不需要拖地它就乾吸，覺得地面有汙垢就會使出濕拖模式，非常智慧 :

而且在拖地過程中，他裏頭的 16 個噴嘴會均勻地噴出 45 度的溫水，讓拖布能一直保有自清潔的效果，每次都能以乾淨的拖布進行拖地 :

同時受汙染的區塊，機身裏頭會有刮刀將拖把上的殘留物移除 :

接著在機器內以氣泵虹吸的方式，即時將汙水送至機身的汙水盒 :

還不只這樣而已，這次創新的汙水盒還內建攪拌結構，透過不斷攪拌的方式可避免頑固髒污殘留在汙水盒中，真正做到不殘留、不沾黏、不發臭的效果，確保每次拖地時都是乾淨的 :

當任務結束或是無水時，機器人就會回基站以 45~80 的動態熱水進行清洗，防止油汙繼續沾黏在拖布上。事後也會以 40 度的雙風道進行熱烘乾，確保拖布不會因為潮濕而發霉 :

可以看到清洗 + 烘乾後的拖布，整體的髒汙以及頑垢都已經在基站被清潔完畢，如此一來，下次拖地的時候就還是以一塊乾淨的拖布進行拖地，相當省心。這塊巨型拖布也是可以自行拆卸下來洗的，建議一段時間就要自己洗一遍跟曬個太陽，讓這塊拖布的使用壽命能更長 :

履帶式拖布 動態外擴

當然!如果只是這樣的拖地效果，就無法稱的上是革命性的創新，這個 FlowWash 拖布系統最特別的地方，是他在牆角清潔時，這塊拖布會自動外擴進行拖地，可延伸至距離牆壁 5mm 處 :

雖然這項功能在雙旋轉拖布上也可以看到，但雲鯨自游履神 FLOW 方正的拖布造型，清潔牆角所覆蓋的面積會比雙旋轉拖布還要來的多。畢竟牆角大部分都是直式設計，所以這種方形的拖布覆蓋範圍就會比較全面，比較不會有死角 :

多功能基站設計

最後看到的是基站的配置，基站正面打開可以看到自動集塵袋的設計，可裝約 2.5L 的容量 :

基站上蓋則是可以取出淨水箱及汙水箱，容量分別是 4.75L 和 5L，雖然現在這種基站抑制異味的效果已經做得不錯了，但還是建議汙水箱最好一周清洗一次，才不會有細菌孳生 :

而基站的底座是可以很方便拆卸清洗，這邊也是建議固定一段時間就要自己手動洗一次，才不會用久卡很多髒污在裏頭 :

雲鯨自游履神 FLOW 熱活水履帶掃拖機器人使用心得

如果只單看雲鯨自游履神 FLOW 的規格，你可能會覺得它就是一台普通的掃拖機器人而已。但如果你像阿達一樣親自實際使用過後，你就能了解到雲鯨自游履神 FLOW 解決了一些過去掃拖機器人常見的痛點。從近乎零纏繞的邊刷+滾刷結構，還有履帶式 FlowWash 拖布帶來的強效清潔，以及內建AI晶片帶來更聰明的判斷與避障，每一項設計都能感受到雲鯨對細節的高度講究。

再加上完整且成熟的基站自動化系統，讓掃拖機器人這種家電變成一個不需要多照顧的家電，靠它就能幫你完成家中日常清潔大小事了。如果你正在找一台兼顧美學、效能與智慧體驗的旗艦級掃拖機器人，雲鯨自游履神 FLOW 絕對值得列入首選清單！