NASA公布星際天體最新影像 判定3I/ATLAS是彗星非外星飛船
美國國家航空暨太空總署 （NASA）19日公布名為3I/ATLAS的星際天體最新影像。天文學家判定它是一顆可能比太陽系還古老的星際彗星。NASA官員同時否認了有關3I/ATLAS可能是外星人太空船的揣測。
路透社報導，位於智利里奧烏爾塔多（Rio Hurtado），隸屬「小行星地球撞擊預警系統」（ATLAS）的望遠鏡最早在7月發現3I/ATLAS，文學家並自那時起開始追蹤，其不尋常的軌道顯示，3I/ATLAS正從未知的遙遠空間穿越太陽系。
NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長佛克斯（Nicola Fox）在馬里蘭州格林貝（Greenbelt）舉行的新聞簡報中表示，看到這樣的天體，大家產生好奇是很自然的。「很開心全世界都和我們一起好奇。」她把這顆彗星稱作「我們太陽系的友好訪客」。「我們很快就能說，『對，它的行為完全像一顆彗星。我們完全沒有看到任何技術特徵，或任何會讓我們認為它不是彗星的跡象。』」
3I/ATLAS是天文學家觀測到第3個穿越太陽系的星際天體。前兩個為2017年發現的1I/ʻOumuamua（1I表示它是第一個被確認來自太陽系外的星際天體，ʻOumuamua是夏威夷語，意為「遠方來的信使」，讀音為 oh-MOO-uh-MOO-uh），以及2019年發現的2I/Borisov（由俄羅斯業餘天文學家Gennadiy Borisov發現）。
3I/ATLAS受到特別關注，是因為有一位科學家曾提出，它可能不是彗星，而是外星科技，理由包括它的運行軌道、物質成分以及其他一些觀測特徵。
彗星是由岩石與冰混合構成的小型固態天體，靠近像太陽這樣的恆星時會因加熱而蒸發。
在今天簡報一開始，NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）說：「首先，我想談談那些傳聞」，有關於3I/ATLAS本質的揣測。他說：「我認為我們有必要說清楚。這個天體就是一顆彗星。」「它看起來像彗星、行為像彗星，所有證據都顯示它就是彗星。」
克沙特里亞指出，NASA的任務正在積極尋找地球以外可能存在生命的跡象。他指的是9月公布的一項研究：NASA「毅力號」（Perseverance）火星探測車取得的樣本，來自數十億年前湖底沉積岩，當中可能含有遠古微生物生命的跡象。他說：「我們非常希望能在宇宙中找到生命的跡象。」
NASA表示，3I/ATLAS 對地球沒有威脅，與地球的最近距離約為2.75億公里。
科學任務局副局長佛克斯表示，NASA已運用逾12個科學平台研究 3I/ATLAS，包括哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）、詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope），以及環繞火星的衛星。這些新的NASA影像均從遠距離拍攝，看起來有些模糊，。但明顯可見彗髮—圍繞其核心的氣體與塵埃雲—以及沿軌道延伸的塵埃尾。
