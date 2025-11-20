NASA公布最新影像 判定3I/ATLAS是彗星而非外星飛船

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署 （NASA）今天公布名為3I/ATLAS的星際天體最新影像。天文學家判定它是一顆星際彗星，可能比我們的太陽系還古老。同時，NASA官員也駁斥了將其解讀為外星人太空船的揣測。

路透社報導，3I/ATLAS最早於7月被位於智利里奧烏爾塔多（Rio Hurtado）、隸屬「小行星地球撞擊預警系統」（ATLAS）的望遠鏡發現，並自那時起一直由天文學家追蹤。其不尋常的軌道顯示，它正從未知的遙遠空間穿越我們的太陽系。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長佛克斯（Nicola Fox）在馬里蘭州格林貝（Greenbelt）舉行的新聞簡報中表示：「看到這樣的天體，大家產生好奇是很自然的。我們很開心全世界都和我們一起好奇。」她把這顆星際彗星稱作「我們太陽系的友好訪客」。

「我們很快就能說，『對，它的行為完全像一顆彗星。我們完全沒有看到任何技術特徵，或任何會讓我們認為它不是彗星的跡象。』」

3I/ATLAS是天文學家觀測到的第3個穿越太陽系的星際天體。前兩個分別是2017年發現的1I/ʻOumuamua（夏威夷語，意為「遠方來的信使」，讀音為oh-MOO-uh-MOO-uh）和2019年發現的2I/Borisov，後者由俄羅斯業餘天文學家Gennadiy Borisov發現，是第2個確認來自太陽系外的星際彗星。

彗星是由岩石與冰混合構成的小型固態天體，靠近像太陽這樣的恆星時會因加熱而蒸發。

3I/ATLAS受到特別關注，是因為有一位科學家曾提出，它可能不是彗星，而是外星科技，理由包括它的運行軌道、物質成分以及其他一些觀測特徵。

在今天簡報一開始，NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）說：「首先，我想談談那些傳聞」，有關於3I/ATLAS本質的揣測。

他說：「我認為我們有必要說清楚。這個天體就是一顆彗星。」「它看起來像彗星、行為像彗星，所有證據都顯示它就是彗星。」

克沙特里亞指出，NASA的任務正在積極尋找地球以外可能存在生命的跡象。他指的是9月公布的一項研究：NASA「毅力號」（Perseverance）火星探測車取得的樣本，來自數十億年前湖底沉積岩，當中可能含有遠古微生物生命的跡象。

他說：「我們非常希望能在宇宙中找到生命的跡象。」

NASA表示，3I/ATLAS對地球沒有威脅，與地球的最近距離約為2.75億公里。

佛克斯表示，NASA已運用逾12個科學平台研究3I/ATLAS，包括哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）、詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope），以及環繞火星的衛星。

這些新的NASA影像均從遠距離拍攝，看起來有些模糊，但明顯可見彗髮—圍繞其核心的氣體與塵埃雲—以及沿軌道延伸的塵埃尾。

NASA太陽系小型天體首席科學家史泰勒（Tom Statler）表示，彗星核心的大小難以精確判定，但根據哈伯太空望遠鏡觀測，他估計其直徑約在2000英尺（約610公尺）至2英里（約3.2公里）之間。史泰勒說，核心看起來「相當接近球形」。

儘管這顆彗星的確切起源尚不明確，NASA科學家表示，他們相信它來自「比我們太陽系更古老」的恆星系統，而「我們的太陽系約形成於45億年前」。他們也指出，它的成分在某些方面和太陽系彗星不同，而這是合理的，因為它形成於一個物質組成可能與我們太陽系不同的恆星系統。（編譯：嚴思祺）1141120