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美國國家航空暨太空總署（NASA）正式公布「阿提米絲」（Artemis）計畫新成員，包含三名美國與一名義大利太空人。這項任務預計明年在地球軌道進行對接測試，屆時馬斯克（Elon Musk）的SpaceX與Jeff Bezos的藍色起源（Blue Origin）登月艇將首度於太空實測。

美國國家航空暨太空總署（NASA）於週二正式宣布，已選定三名美國太空人與一名義大利太空人，執行下一階段的「阿提米絲」（Artemis）任務。這項任務預計於明年展開，重點在於地球軌道的太空船對接演示，這將是人類重返月球計畫中的關鍵里程碑。

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此次任務最受矚目的焦點，莫過於兩大商業航太巨頭的正面交鋒。馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX與Jeff Bezos創辦的藍色起源（Blue Origin），其研發的登月艙將首度在太空環境中進行實地測試。這不僅是技術實力的展現，更象徵著商業力量在現代太空探索中扮演的角色日益重要。

除了科技進展，全球環境與地緣政治也傳來警訊。歐盟科學家指出，剛過去的五月是史上第二熱的五月，氣候變遷威脅加劇。而在美國國內，眾議院通過了700億美元的法案，旨在川普（Donald Trump）任期內強化邊境執法，顯示移民議題仍是政壇攻防的核心。

原文出處：NASA公布阿提米絲名單！馬斯克SpaceX與藍色起源登月艇將首度太空實測

本文由AI協作，經編輯審核後發布