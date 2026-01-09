NASA史上首次！太空人「健康問題」提前撤離

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）8日表示，國際太空站一名太空人出現健康問題，將提前結束任務返回地球。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國國家航空暨太空總署（NASA）8日表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這也是美國航太史上首次因為太空人健康問題，提前結束任務。

據CBS報導，NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）8日表示，一名太空人出現健康問題，與醫療長波爾克（James Polk）討論後，決定讓組員提前返回地球。他也補充說，這並非緊急情況，而是為了確保太空人健康和福祉採取的謹慎措施。

為遵守該機構嚴格的醫療隱私政策，NASA官員沒有透露涉事太空人的身份，也沒有提供任何有關醫療問題的細節，但稱該名太空人情況穩定，且問題並非由太空站上的任何傷害或操作所引起。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）證實，「這是我們首次從載具上進行受控的醫療撤離，所以這確實並不尋常」，但組員運用入職訓練處理預期外的醫療狀況，

NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）合作的Crew-11任務4名太空人，包括美國成員芬克（Mike Fincke）和卡德曼（Zena Cardman），以及日本的油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯的普勒托諾夫（Oleg Platonov），將在未來幾天內返回地球。這批太空人於去年8月1日搭乘SpaceX的火箭飛往國際太空站，原定今年2月20日左右返回地球，Crew-12任務的太空人也會抵達交班。

38歲的芬克與58歲的卡德曼原定8日執行艙外任務（太空漫步），建造一組太陽能電池陣列的桁架，並進行其他太空站的維護工作。但7日就傳出有太空人出現健康問題，取消該次任務。

另外，太空站的日常活動都會在YouTube上24小時直播，上週日籍太空人油井曾與休士頓任務控制中心通話，要求召開私人醫療會議（PMC）。在完成攝影機連線後，油井問「你們有機組醫生嗎？…飛行醫生之類的？」直播就突然暫停。

NASA will bring space station crew home early after medical issue

