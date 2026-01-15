NASA成功進行首次醫療後撤任務 4名太空人提前從國際太空站返回地球

美國航太總署的SpaceX乘員艙1月15日降落在加州聖地牙哥附近海域，吊起回收。美聯社



國際太空站（ISS）因為有一名太空人出現急性健康問題，安排了醫療後撤行動，有4名太空人搭乘SpaceX的太空艙在當地時間週三（14日）深夜成功降落在加州海域。這是美國航太總署（NASA）史上第一次的醫療後撤任務，這四名太空人也比原定時間提早一個多月結束在國際太空站的任務。

SpaceX太空艙於深夜降落在加州聖地牙哥附近的太平洋海域，此時距離太空人離開國際太空站還不到11小時。太空艙指揮官、NASA太空人卡德曼（Zena Cardman）表示：「回家的感覺真好。」

俄國太空人普拉托諾夫（左起）、美國太空人芬克與卡德曼，以及日本太空人油井龜美也因為「醫療後撤」任務，1月14日搭乘SpaceX的太空船提早從國際太空站返回地球。美聯社

這場始於去年8月的任務迎來意料之外的結局，目前這個懸在地球軌道的實驗室中，僅剩一名美國人和兩名俄國人。NASA與 SpaceX表示，將嘗試提前發射下一批四人機組，目前發射目標定於2月中旬。

隨卡德曼一同返航的還有NASA的芬克（Mike Fincke）、日本的油井龜美也（Kimiya Yui）以及俄國的普拉托諾夫（Oleg Platonov）。基於醫療隱私，官員拒絕透露上週出現健康問題的太空人身分，也未解釋具體病因。

儘管該太空人在軌道上情況穩定，但NASA希望他們儘快回到地球，以接受適當的診斷測試與醫療。官員表示，進入大氣層與降落過程無需進行特殊調整，回收船上也配備了醫療專家。

NASA 表示，太空人在飛回休斯頓基地前，將先在當地醫院接受更深入的體檢。至於普拉托諾夫何時返回莫斯科，目前尚不明確。太空艙被吊上回收船後，太空人們逐一走出，他們被安置在傾斜的躺椅上送去接受標準檢查，期間還向鏡頭揮手致意。

NASA新任署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在休斯頓任務控制中心全程監控。

在過去一週，NASA反覆強調這並非緊急情況。該太空人於1月7日生病或受傷，導致NASA取消了卡德曼與芬克原定於次日的太空漫步，並最終決定提前返航。這是NASA首次因醫療原因縮短太空飛行任務；俄方（前蘇聯）則在數十年前曾有類似先例。

國際太空站過去曾有僅留三名、甚至兩名太空人維持運作的紀錄。NASA 表示，在包含兩名美國人、一名法國人和一名俄國人的下一批機組人員抵達前，太空站將無法執行任何太空漫步任務，即使是緊急狀況也不例外。

