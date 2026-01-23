NASA拚太空人登月球南極 中國嫦娥計劃與美競逐

希臘神話中，阿提米絲是月亮女神、也是光明之神阿波羅的雙胞胎姐姐。NASA在半世紀前的「阿波羅計劃」中，陸續將12名男性太空人送上月球表面，改寫人類歷史。這次NASA再次主導「阿提米絲計劃」，要將太空人送上月球南極，並在那裡打造人類的長期基地。

NASA的阿提米絲計劃已預先規劃至2031年。近期目標分3階段，從2022年的無人繞月、2026年的載人繞月，最後預計在2027年送太空人登上月球南極。屆時的任務除了要在月球表面漫步，還將採集月球南極的水冰樣本。

廣告 廣告

目前正在進行的阿提米絲二號計劃，2月初啟動。NASA已經把約33層樓高的太空發射系統火箭、和獵戶座太空船，從組裝大樓移出到甘迺迪太空中心的發射台上，準備測試與彩排。

NASA署長艾薩克曼表示，「2月6日是我們最早的發射窗口，如果一切都如期進行，當團隊準備好了，太空人也準備好，我們就會進行。」

為期10天的任務，將由4名太空人搭乘太空船在距離月球約6440公里處繞月飛行，之後返回地球。這是美國太空任務，邁向在月球建立長期駐留能力的第一步，也是人類最終登上火星的起手式。

阿提米絲二號任務管理團隊主席哈尼卡特指出，「這10天的任務，太空人將飛離地球，抵達人類史上從未到達過的最遠距離。」

阿提米絲太空計劃，是川普2017年總統任期內啟動的。去年12月才剛上任的NASA署長艾薩克曼，先前在參院聽證會上時，就曾誓言要搶在中國之前將人類送上月球。而中國國家航天局，正是NASA目前包括月球在內的太空任務最大的勁敵。

英國曼徹斯特大學研究員費雪表示，「從長遠來看，整個工作計畫的目標，是為我們在月球表面建立一個永久或半永久的研究基地播下種子，類似我們在南極洲看到的模式，不只是美國在做，中國也在推動類似的構想計畫。」

中國國家航天局的目標和美國NASA一樣，是建立長久可持續的月球科研站，這部分中國將與俄羅斯合作達成。因此，現在的目標是2030年前將人送上月球。在進度方面，2024年中國的「嫦娥六號」，已經完成人類歷史上，首次從月球背面成功採樣。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張偉說，「可能現在對於月球的探索來說，已經從探測轉向了利用的階段。」

今年中國也預計發射「嫦娥七號」探測器前往月球南極，這使得中國有望成為全球第1個，在月球上發現水的國家。

為了確保優勢，美中兩國也在力拚上月球部署「核反應爐」的速度。NASA已經在1月與能源部簽署備忘錄，目標2030年前在月球上部署小型的「裂變表面電力系統」，供阿提米絲計畫月球基地使用。中俄也把這同一個目標，押在2030年代的初期或中期。美中兩國在開發人類使用月球可行性的競爭，也使得月球正逐漸從科學探索目標，成為太空強權競逐資源的角力場。