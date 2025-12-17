NASA新署長出爐 艾薩克曼誓推動重返月球計畫

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天確認億萬富豪、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長。

美國總統川普今年兩次提名艾薩克曼，其中一度撤銷；這次艾薩克曼在參議院最終以67票贊成、30票反對之下獲得通過，擔任NASA第15任署長。

艾薩克曼是火星任務的推動者，同時也是太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）的前合作夥伴。

艾薩克曼在參議院聽證會中表示，如果獲得通過，他將確保川普2017年任內啟動的「阿提米絲」（Artemis）月球探索計畫能取得成功。

美國交通部長、NASA代理署長達菲（Sean Duffy）於X平台慶賀艾薩克曼，他說：「願艾薩克曼將來帶領NASA於2028年重返月球、超越中國，祝一切順利。」（編譯：紀錦玲）1141218