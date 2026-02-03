NASA登月火箭燃料外洩 阿提米絲2號載人任務延期

美國國家航空暨太空總署(NASA)原訂本月執行「阿提米絲2號」(Artemis 2)載人繞月任務，未料2日進行測試時，注入火箭燃料槽的液態氫發生外洩，如今這項任務將延至3月進行。

綜合路透社與美聯社報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)指出，除了燃料外洩，測試過程中也出現地面音訊不時中斷，以及太空船關閉時間過久的問題。

艾薩克曼表示，距離太空發射系統(SLS)火箭上一次發射已超過3年，因此遭遇挑戰完全在預料之中，「這些測試的目的就是在飛行前找出問題，以確保發射當天擁有最高的成功率」。NASA團隊將根據測試數據解決問題，然後再次演練將燃料注入火箭的過程，目標是瞄準3月的發射窗口。

「阿提米絲2號」任務預計歷時約10天，屆時3名美國太空人與1名加拿大太空人將在不登陸的情況下繞行月球飛行，有望創下人類在太空中飛行距離最遠的紀錄，並為美國人再次踏上月球奠定基礎。