NASA研究機降落出意外 機腹迫降拖出火焰

NASA。（示意圖／Pexels）





美國德州一架NASA的「研究飛機」在降落時，疑似起落架故障，緊急以機腹著地方式迫降，消防和醫療人員緊急出動，機上兩名飛行員已安全救出，目前事故原因，機場已經交由NASA進一步調查中。

飛機降落，機腹直接觸地滑行，沿著跑道拖出一條驚人火焰。記者：「我們目前在艾靈頓機場外，一處入口附近，你可以看到現場情況相當忙碌，醫療人員和消防車都已經到場。」

美國休士頓艾靈頓機場，當地時間27日，上午11點30分左右，一架NASA的研究飛機，在跑道降落時，疑似起落架出現問題，以機腹的方式迫降。現場消防與醫療單位，第一時間趕抵緊急灑水滅火，並封鎖跑道進行救援。

廣告 廣告

消防人員：「我們準備出來了，他們要出來了，第二個機師要出來了。」機上兩名飛行員，在事故發生後，約10多分鐘內，陸續被救出。兩人意識清楚，初步看來沒有明顯外傷，隨即送往救護車，進行進一步檢查。

目前跑道已經全面關閉，直到飛機移除為止。相關調查機場方面，也已經交由NASA接手處理。

更多東森新聞報導

網謠傳地球8月「失去重力」 NASA嚴正澄清了！

NASA證實火星閃電現象 首度以聲音記錄

補足台灣防空「重要罩門」 美國批准218億NASAMS軍售案

