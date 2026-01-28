NASA研究用飛機起落架失靈 驚險以機腹著陸成功

美國航空暨太空總署（NASA）一架研究用飛機，27日在德州達拉斯降落的時候，飛機起落架突然失靈，飛機被迫以機腹著地，所幸順利降落，機上人員平安。

美聯社報導，美國「國家航空暨太空總署」（NASA）一架研究用飛機，27日在德州降落時，發生驚險事故，由於飛機起落架無法放下，迫使飛行員必須以機腹著陸。根據社群媒體流出的畫面，飛機接觸跑道瞬間，機腹與地面強力磨擦噴發出一長條黃色火焰，白煙也隨即籠罩機身，場面令人怵目驚心。（葉柏毅報導）

NASA在事件發生後不久，在社群平台「X」證實，這架「WB-57」研究用飛機，在德州休士頓東南部降落時，遭遇「機械問題」，所幸機組人員處置得宜，飛機順利落地，機上全員平安。

從社群網站露出的影片顯示，飛機緩慢下降接近跑道，起落架並沒有落下，飛機緩慢觸地之後，機腹下方噴出黃色火焰與白色濃煙。飛機沿跑道持續滑行；畫面結束前，飛機開始減速。事發後，當地新聞畫面則顯示，消防車與救難人員迅速包圍飛機周邊，針對機頭與機身受損情況，進行初步處理。

報導說，這架擁有獨特細長機身的研究用飛機，是NASA自1970年代以來的重要資產，專門用在6萬英尺以上的極高空研究，飛機可以連續飛行約6.5小時。目前NASA已經針對這起意外，進行深入調查，以釐清起落架失效的原因。