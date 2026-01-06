NASA科研飛機3度航行高屏 3D空品實驗揭示污染源

NASA科研飛機飛越台灣中南部上空，2024年2月至3月美國太空總署NASA推動七海計畫，與台灣環境部、國內外學者合作，用2架科研飛機3度航行中南部，進行高屏3D空品實驗。

環境部次長謝燕儒說明，「我們以往減排都是從量著手，但事實上在這個同時，我們的地形、地貌、氣候還有整個擴散條件，它事實上是會影響空氣品質的。」

飛機搭載高精密儀器可掌握影響高屏空污的氣象條件，研究指出高屏污染來源為工業及交通複合的型態，並觀測到垂直200至800公尺高度，仍監測到車輛排放揮發性有機物的特徵，讓相關單位了解到交通排放污染的擴散狀況。

環境部大氣環境司副司長郭孟芸指出，「高空的部分，也有一些特徵是來自於交通污染物，顯見我們的交通污染物在地面上排放之後，它擴散傳輸的尺度會有更大的範圍。」

長榮大學綠能及環境資源學系系主任賴信志教授表示，「南高屏的空氣品質治理上面，我們必須要去注意到，這種地形跟氣象條件配合之後所產生的特殊現象，這樣子才有辦法搭配我們究竟要減哪邊的排放污染。」

從2D提升到3D氣象及空品觀測，可發現不同高度的污染物濃度變化，會隨氣象條件改變而有所不同等狀況，政府及專家學者透過這些數據解析污染來源，也能從中精進空污管理、制定減少碳排的相關策略，改善台灣空氣品質。

