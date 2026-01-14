NASA與美能源部啟動月球核電計畫 拚2030年前完成反應爐佈署

美國太空總署（NASA）與美國能源部（DOE）近日宣布，雙方將共同推動月球核分裂地表供電系統研發。（圖／翻攝自NASA）

美國太空總署（NASA）與美國能源部（DOE）近日宣布，雙方將深化長期合作關係，共同推動月球核分裂地表供電系統研發，作為「阿提米絲計畫」（Artemis）以及未來火星任務的重要能源基礎。目前2機構已簽署新的合作備忘錄，正式確認此項合作方向，目標是在2030年前完成月球地表核反應爐的佈署。

NASA表示，這項合作符合美國重返月球並建立長期駐留能力的整體太空戰略。相關計畫也涵蓋在月球軌道與地表部署核能系統，以確保在極端環境下仍能穩定供電，進一步強化美國在太空探索與太空商業領域的全球領導地位。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）指出，美國的國家太空政策明確以重返月球、建構可長期使用的基礎設施為核心，並為未來前進火星及更深太空鋪路。他強調，核能將是實現這一願景的關鍵能源，而此次與能源部的合作，將加速相關技術成熟，為人類太空探索開啟新的里程碑。

根據規劃，NASA與DOE將共同研發一套可長時間運作、無需頻繁補充燃料的核分裂地表供電系統，提供安全、高效率且穩定的電力來源。該系統可不受月球日夜循環、日照不足或極端溫差影響，對於未來長期駐留月球的任務至關重要。

美國能源部長（Chris Wright）萊特表示，從曼哈頓計畫到阿波羅登月任務，美國歷史證明科學與創新結合能帶來突破性成果。此次合作不僅延續這項傳統，也象徵核能技術在太空探索領域邁入全新階段。他也指出，能源部將攜手NASA與商業太空產業，共同完成核能與太空探索史上具指標性的技術成就。

NASA與DOE強調，雙方在太空科技與國家安全領域已累積超過50年的合作經驗，此次攜手推動月球核反應爐計畫，將進一步強化美國在深空探索、關鍵能源技術及太空戰略布局上的競爭優勢。

