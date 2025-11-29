NASA證實火星閃電現象 首度以聲音記錄

（中央社巴黎28日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）的「毅力號」探測車首次在火星上錄得閃電現象，探測車麥克風捕捉到由沙塵暴捲起、類似微小「啪」聲的電流放電。

法新社報導，科學界長期以來一直爭論，在火星這個充滿塵埃且氣候特性鮮為人知的星球上，是否會發生電流放電現象，但一直缺乏直接證據。

根據本週發表於「自然」（Nature）期刊的研究，事實證明，自2021年起在火星表面活動的「毅力號」（Perseverance）探測車，無意間錄下了閃電的聲音。

這種閃電與地球上動輒數公里長、雷鳴般的閃電截然不同。

這篇研究的第1作者、法國國家科學研究中心（CNRS）的奇德（Baptiste Chide）接受法新社訪問時表示，這些其實是「微小的閃電」，類似「你在乾燥天氣下碰觸汽車車門時所感受到的靜電現象」。

雖然能量極低，但這些放電「在火星上幾乎無時無刻、無處不在」。

這一現象開始於沙塵中微小塵粒互相摩擦，帶上電子後，會釋放能量，形成長度僅數公分甚至幾毫米的電弧，並伴隨可聽見的衝擊波。

在地球沙漠區域，沙塵暴和塵捲風也會產生電場，但很少激發成電流放電。

奇德解釋，在火星「由於大氣壓力極低，以及大氣成分特殊，要達到產生放電所需的累積電荷量，比地球小得多」。

這項現象自人類開始探索火星以來就已有理論推測，且在實驗室曾被成功重現。

奇德表示，這對火星科學來說一直是「極為重要的問題」，歐洲太空總署（ESA）「施克亞巴瑞里」號（Schiaparelli）登陸器上，甚至專門設置了儀器偵測這項現象。

可惜該「施克亞巴瑞里」號在2016年嘗試降落火星時失事墜毀。奇德說，從那之後，這方面成了火星探索「有點被遺忘的領域」。直到最近，才由毅力號「偶然」錄下疑似電流放電的訊號。（編譯：林沂鋒）1141129