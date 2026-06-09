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美國國家航空暨太空總署（NASA）週二公布「阿提米絲 3 號」（Artemis III）任務成員，包含 3 名美國與 1 名義大利太空人。此任務預計明年底升空，將在地球軌道首度實測馬斯克（Elon Musk）的 SpaceX 與貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）的登月艙對接技術。

NASA 署長在休士頓正式宣布成員名單，包含 Andre Douglas、Frank Rubio、Randy Bresnik 以及來自歐洲太空總署（ESA）的義大利籍太空人 Luca Parmitano。這項任務被視為美國重返月球計畫的關鍵里程碑，將在低地軌道進行一場複雜的「太空之舞」，實地測試多個太空船之間的對接與協作能力。

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這次為期兩週的任務雖然不會直接降落月球，但將首度實測兩大商業登月艙。SpaceX 的「星艦」（Starship）與藍色起源的「藍月」（Blue Moon）將輪流與載人的「獵戶座」（Orion）太空船對接。這也是在中國計畫 2030 年載人登月前，美國鞏固太空領先地位的重要一步。

儘管兩家公司過去幾年面臨研發延宕，且藍色起源的「新葛倫」（New Glenn）火箭上個月才發生發射台爆炸意外，但 NASA 對進度仍具信心。此外，義大利太空人的加入也象徵國際合作重心的轉移，隨著 NASA 調整計畫優先建設月球基地，義大利在其中扮演了關鍵角色。

原文出處：NASA阿提米絲3號名單揭曉！美義太空人將首測馬斯克與貝佐斯登月艇

本文由AI協作，經編輯審核後發布