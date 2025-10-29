NASA靜音超音速客機X-59完成首次試飛

（德國之聲中文網）這架由航空航天承包商洛克希德·馬丁公司為美國國家航空航天局（NASA）打造的流線型飛機，於日出約一小時後從該公司位於加州帕姆代爾的“臭鼬工廠”（Skunk Works）42號廠區跑道起飛。帕姆代爾距離洛杉磯約100公裡。

飛機從跑道東側的草地上陡然爬升後，轉向北方飛往愛德華茲空軍基地，約一小時後在NASA阿姆斯特朗飛行研究中心附近安全著陸。試飛全程由一架NASA伴飛飛機隨行監控。

這架飛機的獨特外形旨在大幅降低突破音障時通常產生的類似爆炸的“音爆”，將其壓縮為類似關車門般的低沉的“砰”聲。

洛克希德公司表示，完善這種低分貝飛行技術，目的是為了解決超音速民航面臨的主要障礙之一——過高噪音導致超音速飛行長期被禁止在陸地人口密集區上空進行。

NASA 投入逾5億美元研發經費

讓這架飛機從圖紙變成現實的代價並不低廉。據 NASA 合同數據，自2018年以來，NASA已向洛克希德支付超過5.18億美元，用於開發和演示X-59項目。

這架單引擎飛機從機頭到機尾長度近30米，首飛時以預期的亞音速飛行，最高時速達到370公裡，最高飛行高度為3,660米。

約200名航空從業者及其家屬從附近公路上安全距離處觀摩了起飛。

“X-59 今早成功完成首次飛行，”洛克希德·馬丁公司發言人坎迪斯·魯塞爾（Candis Roussel）在發給路透社的簡短聲明中表示，稱此為“航空史上的重要裡程碑”。

據魯塞爾介紹，NASA首席試飛員尼爾斯·拉爾森（Nils Larson）駕駛這架單人座飛機完成了此次試飛。

更快、更高、更安靜

該公司表示，這架獨一無二的實驗機設計巡航速度為約1,490公裡/小時，即1.4馬赫（注：即1.4倍音速），飛行高度可達55,000英尺（16,764 米）——幾乎是普通民航客機飛行高度和速度的兩倍。

洛克希德表示，從X-59的研究中獲得的數據將用於制定未來陸地上空超音速飛行的新噪音閾值標准。

協和式超音速飛機（Concorde）於1976年由英國航空與法國航空執飛跨大西洋定期航班，但由於高昂的運營成本、有限的座位容量，以及2000年7月發生的致命空難與2001年“9·11”事件後客源銳減，該機於2003年退役。

NASA上月發布的新聞資料稱，X-59首次飛行將以約386公裡/小時的低空環線進行，以檢測系統整合情況，並開啟以驗證適航性與安全性為重點的飛行測試階段。

在後續試飛中，X-59將逐步提高飛行高度與速度，最終突破音速——即海平面上約1,225公裡/小時。

本月初，加州制造商與技術協會（California Manufacturers & Technology Association）將X-5評為2025年“加州最酷制造產品”。

美國交通部長兼代理NASA局長肖恩·達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：“這一項目鞏固了美國在航空領域的領先地位，並有可能改變公眾的飛行方式。”

