NASA飛機神級降落！起落架故障 機腹著陸「火光一整排」畫面曝

美國國家航空暨太空總署（NASA）一架研究飛機，27 日在德州發生驚險事故，當時飛機完成飛行任務準備降落時，突然發現起落架無法放下，導致飛行員必須以難度極高的機腹著陸方式落地。不過飛行員展現精湛技術，儘管過程中機腹與地面摩擦冒出劇烈火焰，仍異常平穩地完成迫降，整起事件無人傷亡。

根據《美聯社》報導，該架編號WB-57的研究機於德州休士頓完成飛行任務後，飛行員正準備降落時發現起落架失效，隨即冷靜通報塔台，並進行緊急迫降。

現場目擊者拍攝的影片顯示，飛機接近跑道觸地時，機翼因衝擊力道上下彈跳，機腹下方噴出大量火花與白煙，在跑道持續滑行期間，底部還不時冒出火舌，場面險象環生。

所幸在飛行員的神級操控下，飛機最終異常平穩地完成高難度降落，成功將損害降至最低。目前 NASA 已針對該起意外展開深入調查，以釐清機械失效的具體原因。

該架發生事故的研究機專精於6萬英尺（約18,288公尺）以上的極高空研究，可連續飛行約6.5小時，是NASA自1970年代以來的重要資產。

