NASA首度醫療撤離成功 SpaceX載4太空人返地球

SpaceX乘龍號太空船搭載2名美國太空人、1位日本太空人，以及1名俄羅斯太空人，在脫離太空站返回地球後，濺落在加州外海的太平洋。

NASA解說員指出，「Crew-11濺落在太空停留167天後，乘龍號和NASA太空人卡德曼、芬克，日本宇宙航空研究開發機構的油井龜美也，以及俄羅斯太空總署太空人普勒托諾夫已返回地球。各位剛才聽到了，來自加州豪松部隊的呼叫，他們通知乘龍號上的太空人，在乘龍號預計濺落地點附近的SpaceX工作人員，現在可以接近太空艙並開始回收。」

艙門開啟，太空人依序出來，由包含醫療人員在內的團隊接應。

NASA解說員表示，「看來我們成員中第一個出現的，是NASA的太空人芬克。」

美國太空總署史上首次醫療撤離行動，圓滿落幕。主要是其中1名太空人健康出狀況，而決定讓他們提前返回地球。官員此前曾表示，太空人的不適，並非有其他任何傷害或操作所引起。

美國太空總署署長艾薩克曼表示，「所有組員正在接受濺落後的例行體檢，那位需要關切的組員情況良好。」

歐洲太空總署後備太空人克里斯汀則指出，「學習基礎解剖學，了解人體的一切，學習怎麼進行基本醫療操作，其中有些是為了我們在國際太空站上進行的實驗，例如抽血，你必須學會為自己抽血。」

這4位太空人自去（2025）年8月1日開始執行任務，原本應該留守到2月底。他們接下來將前往休士頓進一步檢查。

