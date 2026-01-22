NASA「錨計畫」機密外洩？傳地球重力將消失7秒釀4千萬人亡 官方揭8/12天文真相

近日網路瘋傳地球將於今年稍晚某一特定日期短暫「失去重力7秒」，恐導致全球超過4千萬人墜落身亡。示意圖。（翻攝自photoAC）

近日網路瘋傳地球將於今年稍晚某一特定日期短暫「失去重力7秒」，恐導致全球超過4千萬人墜落身亡，並指這項消息是美國國家航空暨太空總署（NASA）的機密文件外洩。對此，對此，NASA也首度正式出面闢謠，強調相關說法完全不實，純屬謠言，直言當天其實是一個重要天文現象。

NASA「錨計畫」機密外洩？

綜合外媒報導，近日網路瘋傳一項陰謀論，指美國太空總署（NASA）祕密進行的「錨計畫（Project Anchor）」機密文件外洩，清楚記載地球將於8月12日格林威治時間（GMT））下午2時33分（台灣時間晚間10時33分），地球將失去重力7秒，屆時人類與各種物體會因脫離地表而漂浮空中，待重力恢復後集體墜落，恐造成大規模死傷。

謠言甚至一度喧染稱，事件恐導致多達4000萬人死於墜落事故，並表示NASA已投入高達890億美元經費試圖減輕衝擊，一發不可收拾的謠言，引發民眾恐慌，還有許多陰謀論支持者相信，NASA 已經打造地下碉堡等類似末日設施來避難。對此，事實查核網站Snopes隨後針對此說法進行查證，並確認內容毫無科學依據。

NASA揭8/12天文真相？

針對事件NASA事後緊急發表闢謠聲明，強調「2026年8月12日，地球不會失去重力」，至於於外洩的「錨定計畫」，發言人更澄清表示，資料庫完全沒有任何相關文件或紀錄，指8月12日真正的重要天文現象，其實是一場早已預測到的「日全食」。

NASA發言人也進一步從科學角度說明，「地球的重力，或者說總體引力，是由它的質量決定的。地球失去重力的唯一可能，是整個地球系統，包含地核、地函、地殼、海洋、陸地水及大氣的總質量減少」，坦言若真發生足以讓地球失去重力的情況，人類早已面臨更嚴重的生存危機，強調所謂「7秒重力消失」的討論根本沒有實際意義，同時也澄清日全食並不會對地球重力產生任何異常影響，也提醒民眾切勿在非全食階段直接裸眼觀看太陽，必須配戴符合規範的專用觀測護目鏡。

