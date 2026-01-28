NASAMS將於5年後交付！反制無人機續靠35快砲 空軍曝接戰細節

空軍官兵今於春節戰備操作35快砲。（圖／李奇叡攝）

戰場型態改變，應對各式無人機為防空重點之一，我國已向美購入NASAMS（先進飛彈防空系統），但要等到5年後才會交付。在此之前，空軍仍透過35快砲、麻雀飛彈及天兵雷達組成的防空系統反制敵機及中低空無人機，完整系統於今（28日）春巡時展示。

空軍表示，天兵雷達為德國雷曼特公司所生產的天兵M型射控雷達，該雷達為整個35快砲系統的指揮中樞，用來搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座三五快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成1個射擊單位。

廣告 廣告

至於快砲則是德國雷曼特公司生產的35公厘雙管防空快砲，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務。

麻雀飛彈發射架亦是德國雷曼特公司所生產，主要擔任各重要基陣地低空防空任務，2個圓盤分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的信號當天兵雷達故障或超出接戰能量，無法指揮發射架時，亦可搭配潛望鏡系統，遂行獨立作戰。

天兵雷達為德國雷曼特公司所生產的天兵M型射控雷達，該雷達為整個三五快砲系統的指揮中樞。（圖／李奇叡攝）

空軍301營第2連今於嘉義基地模擬敵機來襲，官兵在防空警報響起後隨即衝向陣地，迅速完成戰備，35快砲連連長邱耀霆少校說，單位平時每個月驗收訓練成果，並且透過立即戰備演練，提升官兵的自信心及警覺心；此外也會增加突發狀況處置，以提高官兵的緊急狀況應處能力。

邱耀霆表示，35快砲所使用的彈藥皆是AHEAD（高效能摧毀彈），可針對低空突襲戰機及巡弋飛彈進行反制，形成彈幕後能有效攔截敵機以及巡弋飛彈，以確保機場安全。

邱耀庭說，35快砲與麻雀飛彈相輔相成，麻雀飛彈有效距離為2至16公里，可攔截較遠的敵機目標；35快砲的射程則是4公里，能攔截穿透防線進逼的敵機。

麻雀飛彈有效距離為2至16公里，可攔截較遠的敵機目標。（圖／李奇叡攝）

邱耀庭也指出，面對共軍新型無人機，35快砲均已加裝初速測量器，可搭配AHEAD彈使用。AHEAD彈前兩環會先經過測速，以修正預測距離，第3環則給予電子信號，在目標前40至60公尺爆炸，發射152顆鎢鋼珠，在空中形成有效攔截彈幕。

至於大型無人機及攻擊無人機，則會由天兵系統實施搜索，只要捕獲之後，均可由35快砲實施射擊。雷達標定之後，也會執行敵我識別，識別完畢後在面板上就會顯示。

由左至右分別為高效能摧毀彈（AHEAD）、高爆燃燒曳光彈（HIT-T）、高爆燃燒彈（HIT）。（圖／李奇叡攝）

操作天兵雷達的作戰排長莊立得中尉進一步說明，天兵雷達搜索距離最大為22公里，配有8批追蹤天線，能同時鎖定並識別出8個最具威脅的目標。而在目標進入22公里捕獲範圍後，平面位置顯示器（PPI）就可以進行敵我識別，若系統辨識為友機，面板上就會亮起「IFF Friend（友軍）」燈號，將鎖定無法射擊。

而若是敵機，則先由排長執行「開控」動作。麻雀飛彈、35快砲將朝向目標，並由天兵雷達計算預測距離，由排長決定人工選定是由麻雀飛彈亦或35快砲接戰。

針對未來NASAM交付後如何接裝，莊立得表示，在裝備正式進入體系前，按例會有小部隊先行接裝受訓。至於NASAM後續是否取代現有麻雀飛彈、35快砲，空軍則低調表示遵照國防部指示辦理。



回到原文

更多鏡報報導

F-16V執行潛力裝掛 馬尾女飛官現身意外成「嬌點」

防空戰力迅速恢復！F-16V潛力裝掛流程一次看

6分鐘內完成整備！F-16V掛彈緊急起飛畫面曝光

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答