NASCAR傳奇賽車手空難身亡！噴射機墜毀起火 機上無人生還

（記者許皓庭／綜合報導）美國北卡羅來納州 17 日發生重大空難，NASCAR 傳奇賽車手畢佛（Greg Biffle）與妻小在內，共 7 人不幸罹難。失事的塞斯納 C550 商務噴射機在嘗試降落史戴茲維爾地區機場時，於跑道東側墜毀並迅速起火。NASCAR 與北卡州長隨後均證實死訊並發文悼念，NTSB 專責小組已介入調查詳細失事原因。

圖／美國北卡羅來納州 17 日發生重大空難，NASCAR 傳奇賽車手畢佛（Greg Biffle）與妻小在內，共 7 人不幸罹難。（翻攝 Sumit X）

根據當地官方調查與飛行紀錄，這架隸屬於畢佛私人公司的噴射機，於當地時間上午 10 時 06 分起飛，航程僅持續約 10 餘分鐘便在降落時失事。機場主管佛格森（John Ferguson）表示，飛機墜毀後瞬間被烈火吞噬，救援人員抵達現場時已全面燃燒。受此重大事故影響，史戴茲維爾地區機場宣布暫時關閉，以便美國國家運輸安全委員會（NTSB）清理殘骸並蒐集證物。

55 歲的畢佛是美國賽車界深具影響力的英雄。北卡州長史坦（Josh Stein）在社交平台發文悼念，回憶畢佛不僅是一位獲獎無數的車手，更在颶風海倫（Hurricane Helene）肆虐後，親自駕駛私人直升機深入災區救援受困民眾，展現出非凡的勇氣與慈悲心。知名賽車 YouTuber 米契爾則難過地透露，事故當天原本計畫與畢佛一家會面，沒想到竟接獲此心碎消息。

畢佛的職業生涯極為輝煌，2023 年獲選為「NASCAR 史上 75 大車手」。他在賽道闖蕩 20 年，是史上第一位能在 Xfinity Series 與 Craftsman Truck Series 兩大系列賽皆奪下年度冠軍的傳奇人物。即便於 2016 年淡出賽場後，他仍對競技充滿熱誠，曾在受訪時表示享受腎上腺素帶來的競爭快感。

目前失事現場的殘骸清理作業仍在進行中，官方尚未公布其他 3 名罹難者的確切身分。NTSB 調查小組將針對機械故障、氣候因素或人為操作等面向進行全方位剖析，以釐清這架狀態穩定的塞斯納噴射機為何會在短短十幾分鐘的航程中發生毀滅性災難。

