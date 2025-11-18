NASDAQ 後全速衝刺！奧丁丁三大支付挑戰4兆美元代幣化金流

自完成納斯達克上市以來，奧丁丁觀察穩定幣與代幣化結算需求迅速攀升。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）今(18日)觀察指出，全球企業正加速採用穩定幣結算與代幣化金融基礎架構服務。隨著企業從概念試點轉向實際上線整合階段，市場正逐步進入全新鏈上結算時代，奧丁丁以三大支付產品線率先佈局全球逾 20 個主要市場，搶攻兆美元級的穩定幣市場。

上個月16 日完成納斯達克直接上市後，奧丁丁觀察到來自全球各領域客戶的大量洽詢快速湧入，上市一個月以來業務洽詢數較前月翻倍，包含支付、匯款業者與傳統金融等機構，正為未來以穩定幣與代幣化現金作為全球結算標準做好準備。目前，來自加拿大、歐洲、非洲與亞洲等多家客戶已分批進入 API 技術串接與實際交易測試階段，開始整合奧丁丁旗下企業級合規出入金與結算支付架構「OwlPay Harbor」，實現美元與美元穩定幣 USDC 的無縫轉換與結算。這些客戶目前每月合計管理的跨境法幣交易量預估最高達 1 億美元規模，隨著這些法幣金流逐漸轉向穩定幣結算，未來的上鏈交易量成長將相當可觀。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「在美國掛牌上市後，我們與客戶的討論方向與先前截然不同。企業的態度正從觀望走向實際整合階段，越來越多企業開始準備將實際交易量搬上鏈。更令人振奮的是，來自亞洲與歐洲的支付業者已逐漸將奧丁丁視為通往美國市場的關鍵合規橋樑。」

產業動能：代幣化貨幣與即時結算正快速走向整合

這股轉變反映了兩股力量正在全球加速成長。首先，全球主要銀行、交易平台與資本市場相關業者正加速採用代幣化資產，包括將現金、存款、債券與股票等資產代幣化。分析師預估，儘管全球股票僅有 1% 上鏈，代幣化股權市場的規模就可能突破 1 兆美元規模。其次，市場對一個能夠達到「合規、即時、自動化」的跨境結算層需求正迅速上升。OwlPay Harbor 正是為此代幣化趨勢打造，可在美國 40 州合規營運、具備企業級反洗錢（AML）與客戶身份驗證 （KYC）嚴謹標準、不間斷交易監控、多鏈結算能力，以及涵蓋北美、歐洲與高成長新興市場的最佳化支付路徑，完整滿足企業在全球市場安全、即時的結算需求。

早期客戶採用概況

奧丁丁表示，目前正在導入技術串接或進行交易測試的 OwlPay Harbor 客戶橫跨多元產業，包含希望加速美國往返非洲、亞洲匯款時間的跨境匯款業者、處理大量美元金流的加拿大支付公司、正評估以穩定幣支付其供應鏈的歐洲中小企業，以及傳統金融機構也開始研究如何將現金與儲備金代幣化並納入既有架構。

以穩定幣結帳重新定義全球商務

奧丁丁進一步將觸角伸至商家支付，推出 OwlPay 穩定幣結帳服務，可將穩定幣收單結帳功能帶入全球商家與消費者間的交易流程。透過這項嵌入式收單結帳功能，商家不僅能直接接受來自世界各地的消費者以穩定幣結帳付款，還能選擇以法幣或穩定幣即時收帳，不必依賴傳統卡片組織、也可避免冗長清算流程或高額手續費，減少退款與拒付風險。

奧丁丁指出，OwlPay 穩定幣結帳服務正逐步成為傳統金流閘道的新一代解決方案，透過更快、更低成本、可編程自動化的結算方式，帶領市場走向一個由穩定幣驅動的全球結帳新時代，有望取代傳統金流系統，讓資金流動就像發送訊息一樣直覺簡單。

x402：全球支付結算的 AI「自駕系統」

奧丁丁也正準備開發結合 x402 協議並推出一套由 AI 驅動的自動化支付結算服務，未來系統能協助商家達到自動最佳化支付路徑、完成包含反洗錢、國際制裁與客戶身份認證等合規審查、資金流動與外匯管理、多幣別與多鏈結算，以及同步處理對帳與清算等多項流程。

簡單來說，結合 x402 的支付結算服務就像跨境穩定幣結算的「自動駕駛系統」，把原本需要人工處理的繁複流程，濃縮成一條自動化的工作路徑，提升支付速度與效率。

奧丁丁支付全方位解決方案 2025 年齊發：迎向兆美元級的市場成長

根據花旗預測，穩定幣與代幣化現金市場規模在樂觀情境下，2030 年最高可達 4 兆美元規模。

奧丁丁 2025 年起已陸續推出完整的跨境支付產品組合，專為承接這股穩定幣成長動能而設計的解決方案，包括：

OwlPay Harbor：提供 API 整合的企業級支付架構，可無縫轉換美元與 USDC 美元穩定幣，支援七大主要區塊鏈。

OwlPay 穩定幣結帳：嵌入式收單方案，讓商家可接受全球消費者以穩定幣付款並即時協助商家以法幣收帳。

OwlPay Wallet Pro：針對個人用戶提供自我託管數位錢包，開放消費者以穩定幣購買美國上百家零售通路的禮品卡進行實體消費，亦提供企業用的託管版本錢包，支援分層資金管理。

整合反洗錢、客戶身份驗證、交易驗證的全方位合規服務：全面整合於所有 OwlPay 解決方案中，涵蓋自動身分驗證、交易監控與持續監測，確保跨境穩定幣支付在高合規標準下順暢運作。

