NATO強烈關切中俄繞飛 日美戰機挺進日本海聯演反制

2025年12月10日，日本自衛隊派出F-35戰機與F-15戰機各3架，與美國兩架B-52戰略轟炸機在日本海進行聯合演習。翻攝自防衛省統合幕僚監部X@jointstaffpa



中國與俄羅斯15架軍機9日繞飛日本後，日本防衛省今日（12/11）公告，日本自衛隊戰機昨與美國兩架B-52戰略轟炸機在日本海進行聯合演習，除強調日美兩國不允許任何單方面武力改變現狀的意志，更藉此進一步強化日美同盟的威懾力和應對能力。

根據日本防衛省統合幕僚監部網站消息，10日在日本海上空舉行的日美聯合演習，除美軍的兩架B-52戰略轟炸機外，日本航空自衛隊亦派出F-35戰機與F-15戰機各3架參與演習，演習項目包含各種戰術訓練，並附上兩張日本戰機與美國轟炸機伴飛的照片。

廣告 廣告

防衛省在聲明中指出，隨著日本週邊安全環境日益嚴峻，日本自衛隊與美軍舉行聯合演習，藉此確認雙方絕不允許以武力單方面改變現狀的堅定意志，以及自衛隊與美軍的即時應變態勢，更進一步強化日美同盟的威懾力與應對能力。

俄羅斯兩架Tu-95戰略轟炸機9日被日方發現自日本海飛抵東海上空，與另外兩架中國轟-6轟炸機會合後，共同飛行至日本四國外海的太平洋上空並折返。東京對此嚴厲批評中俄「示威意圖明顯」，日本防衛大臣小泉進次郎更指此舉對日本安全保障構成重大隱憂。

小泉進次郎10日晚間與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）進行約15分鐘的視訊會談，雙方對中國戰機6日針對日本自衛隊戰機的雷達照射事件，以及9日中俄轟炸機聯飛的情形「強烈關切」，確認將保持緊密合作。

日本防衛省表示，小泉進次郎強調，針對中國此類行動，必須冷靜且堅毅地應對。雙方也達成共識，將為深化日本與北約和「印太四夥伴」（IP4，即日本、澳洲、紐西蘭、南韓）之間的合作關係，持續緊密協作。

日本首相高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈不滿，並對日本祭出多項經濟及外交反制措施，影響民間交流的同時也導致兩國關係惡化。

更多太報報導

限日令延燒 吉卜力廣州展無預警「公告延期」

中俄15戰機繞飛日本首抵四國外海！日防相怒了 深夜PO航跡「明顯示威」

中國對日報復繼續升級 切斷唯一與日直航渡輪「鑑真號」