NATO防長下週開會 英防相：預計討論北極安全

英國國防大臣希利(John Healey)表示，北大西洋公約組織(NATO)成員國的國防部長，很可能在下週一場會議上討論加強格陵蘭安全的措施，此前美國總統川普(Donald Trump)因為想要併吞格陵蘭，幾乎動搖了此一聯盟組織的根基。

川普一再聲稱他想要格陵蘭，並表示歐洲盟國未能妥善保護該島。他的言論引發了美國與北約成員國丹麥之間，因為這塊丹麥海外領土產生爭端，並造成這個防務聯盟的內部關係緊張。

在北約秘書長呂特(Mark Rutte)稱他已和川普討論過，北約盟國可以如何共同努力以確保北極安全後，緊張局勢已有所緩解，但相關計畫的細節仍然很少。

北極哨兵任務

希利說，擬議中的北約北極哨兵任務(Arctic Sentry mission)是「我們作為北約成員國，向川普總統表明我們已經在加強格陵蘭的安全保障，並承認和認同他所關注的問題」的一種方式。

希利在接受路透社採訪時表示：「川普指出了一個挑戰。我們正在向他表明，北約已在著手解決這個問題。」他並補充說，各國將「進一步加強」。

他說，「我預期下週在我將出席的布魯塞爾北約防長會議上，將就此進行更多討論。」

北約已經開始為「北極哨兵」制定軍事計畫，北約稱其為在該地區加強警戒的任務，但仍不清楚這是否會在2月12日的會議上進行討論。

鑑於烏克蘭戰爭和川普要求北約盟國增加國防開支，英國已經提高了其國防開支。

在一場10家小型企業向投資人宣傳各自技術的活動場邊，希利表示，他希望引入「過去從未涉足國防領域的私人資本來源」，以便創紀錄增長的公共國防投資可以與私人投資相匹配。