natori在台開唱嗨翻！《Overdose》出道即爆紅 竟吐心聲「不認為是藝人」

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代歌手natori(なとり)以一首《Overdose》打開知名度，上周才結束台北演唱會，嗨翻全場，笑說舉辦亞洲巡迴，最緊張的是其實是「搭飛機」。其實他在來台之前受訪，向媒體分享心路歷程，透露其實看到《絕對零度》這首歌在電視上播出時，「我才真真正正感受到自己變成藝人的那種感覺。」

natori在2021年於TikTok發布自作曲展開音樂活動，隔年旋即以洗腦神曲《Overdose》爆紅，風光創下1.5億次下載紀錄，至今歌曲串流累積總播放量超過4億。2024年更以人氣動畫《WIND BREAKER—防風少年—》主題曲《絕對零度》空降所有音樂排行榜，目前該曲累計播放量超過8千萬次，聲勢攀升相當之快。

natori接受訪問，被問到如何看待《Overdose》的亮眼成績以及這首歌成功的意義，他表示：「這首歌是在受到Vocaloid文化影響下創作的，因此我感覺大家也能共鳴我從Vocaloid所接收到的那些感受，覺得非常棒，也在某種意義上成為了我自己的自信來源。」

他認為，Vocaloid的作品常常傳遞出一種訊息，也就是「我們一直都在看著那個無法對世界抱怨的陰沉的你」，natori坦言，這樣帶有包容且肯定意味的訊息曾經拯救過他，「這種心態也是我以natori這個身分持續創作音樂時，想傳達給更多人的核心價值。」

如果以一道料理形容自己的音樂風格，natori選擇「沙拉」，因為沙拉會根據調味料不同而改變風味，而他對音樂創作的態度也像是在灑不同調味料般。當natori在創作路上卡關或者內心疲乏時，他則會用「泡澡」來找回動力，笑說有一款超愛的入浴劑，放進去泡澡超級舒服，讓他整個人都復活了。

natori很神秘，不怎麼在大眾場合露臉，不過他分享自己喜歡打遊戲，像是《魔物獵人》、《瑪莉歐賽車》等等，最近則是喜歡上了《鋼之鍊金術師》，對於羅伊‧馬斯坦古一角情有獨鍾。最後，natori分享自己有在關注台灣樂團大象體操Elephant Gym與創作歌手YELLOW黃宣，展現他對台灣音樂文化的興趣。

