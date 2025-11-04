《Nature》新研究：誰該為熱浪負責？ 首度揭示污染者與極端氣候的隱形連結

最近一篇發表在《Nature》上的研究證實，全球大型化石燃料公司的碳排放，可能與數十起致命熱浪有直接關聯，也為追究石油巨頭在氣候變遷中造成的損害責任提供了關鍵證據。研究指出，全球前14大化石燃料公司中，任何一家製造的碳排放量，都足以讓50起原本幾乎不可能發生的熱浪，成為真實的災難。

全球暖化使熱浪在世界各地變得更頻繁、更強烈，2025（今）年6月席捲歐洲的一場熱浪，短短10天內導致2300多人喪生。同時，熱浪平均強度也不斷上升，2000年至2009年熱浪的平均溫度增加了1.4°C，而僅從2020年到2023年，熱浪均溫就增加了2.2°C。

廣告 廣告

面對越來越急迫的氣候風險，氣候法律工作者嘗試以氣候訴訟的方式，要求碳排大戶負起責任。然而，一間化石燃料公司的排放，真的會導致氣候災害發生嗎？從工業革命以來，數以萬計的排放者製造了足以導致氣候變遷與暖化的排放量，如果只能對特定幾間大公司提告，要如何證明他們與氣候災害發生的關連？

今年9月發表於《Nature》期刊的一項研究，將全球180家主要排放源（carbon majors）以及在2000至2023年間全球發生的213起重大熱浪事件列入分析，研究結果發現，這180家的總排放量有一半是導致熱浪強度增加的原因。

研究也指出，全球前14大化石燃料公司中的任一家，碳排放量都足以催生超過50起原本幾乎不可能發生的熱浪事件。

全球180家企業與升溫關聯

這項研究採用「歸因分析」（Attribution Analysis）比較現今的高溫與工業化前的氣候條件，並利用OSCAR地球系統模型，模擬各企業排放對全球平均氣溫上升（GMST）的影響。

研究團隊指出，1854年至2023年間，全球180家企業製造的二氧化碳與甲烷排放量，占了1850至2023年全球累積二氧化碳排放量的57%。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）估算，相較於1850～1900年，2023年全球平均地表溫度上升約1.3°C──其中有0.67°C來自前述180家企業，0.33°C來自全球前14家大型企業，如前蘇聯、中國煤炭工業、沙烏地阿美（Saudi Aramco）、俄羅斯天然氣公司Gazprom、埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）等。

研究結果也顯示，這些企業大幅提升熱浪的強度與發生機率，影響介於0°C至0.18°C之間，造成了約一半的熱浪強度上升。最大排放者（前蘇聯）的排放則使53起熱浪事件（約占25%）的發生機率增加至少1萬倍；即使是名單上的最小排放者俄羅斯公司Elgaugol，也提高了16起熱浪（約8%）的發生機率。

這是首份量化企業層級對極端氣候事件（熱浪）因果關係的研究，凸顯大型化石燃料與水泥企業在氣候危機中的關鍵責任。

氣候訴訟的困境：為何多半針對政府？

《Nature》歸因研究能否為控告企業的氣候訴訟帶來突破性進展？

根據倫敦政經學院（LSE）格蘭瑟姆研究所氣候變遷與環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）統計，截至今年6月，全球共有2967件氣候訴訟被提起。然而，被告絕大多數均為「國家或政府」，以企業為被告的訴訟相對少見。以2024年為例，在該年度提起的226起氣候訴訟中，有高達75%以政府為被告。

根據筆者的觀察，此現象主要與國家減量義務具備明確的法源依據有關。在國際法層面，2015年通過的《巴黎協定》已明定締約國有提交國家自訂貢獻目標的義務，成為往後各國提起氣候訴訟的最重要基礎；又，國際法院甫於今年7月作成「關於氣候變遷的國家義務」的諮詢意見，認為國家可能因未能阻止氣候損害，而負有回復原狀或損害賠償義務，可能也將為未來以及進行中的氣候訴訟產生重要影響。

反之，企業的減量義務或環境保護義務則無明確的法源依據。在此情形下，國際上控告企業的氣候訴訟，最常採用的類型是「氣候漂綠」（climate washing）。在《Nature》歸因研究中的前14大排放者之一埃克森美孚，就曾經在2019年被消費者控告漂綠、不實廣告[1] 。

除此之外，「請求課予減量義務或目標」以及「請求支付賠償」兩種訴訟類型，亦常用於控告企業。

就前者而言，由於企業的減量義務欠缺明確法源依據，目前法院僅做到以各種「軟法」勾勒私部門的減量責任，包括引用原本用來約束國家的氣候協定（如《巴黎協定》）與人權公約（如《公政公約》、《歐洲人權公約》），甚至是國際上針對企業於人權保障方面的指引；或是肯認企業「理論上」應為其造成的氣候損害負民事賠償責任，但都未能判命企業執行具體的減量措施或課予減量目標。

至於「請求支付賠償」的訴訟類型，最大的障礙在於因果關係的認定——須有科學證據證明，原告的損害發生是因特定排放者之排放行為而導致，或至少增加其發生機率。

量化污染者氣候因果責任

《Nature》歸因研究的發表，建構出個別排放者與極端氣候事件發生之間的因果鏈，就「請求課予減量義務或目標」的訴訟類型而言，或能賦予法院更堅實的基礎，使法院願意積極課予企業達成減量目標的義務。至於「請求支付賠償」的訴訟類型，更是直接提供「被告排放行為」與「原告損害發生」之間因果關係的關鍵證據。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）教授兼該研究之資深作者莎娜維拉特娜（Sonia Seneviratne）表示：「能夠追溯單一排放者造成的影響並量化，對確立其潛在法律責任而言極具價值。」

法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任法蘭達（Davide Faranda）亦指出：「這項研究跨出關鍵一步——它在具體氣候災害與導致其發生的企業排放者之間建立了連結，這座橋樑可能成為追究污染者責任的基石。」

仍須跨越的法律門檻

這份研究並不是解決氣候訴訟問題的萬靈丹，法律挑戰仍然存在。

例如，縱使法院認定某一企業排放者應負損害賠償責任，尚須明確指出該企業對個別被害人應賠償之數額。

此外，個別排放者對於特定熱浪強度與機率的影響被量化之後，這些數字如何進一步轉化為應負賠償責任的比例？且該研究納入的180家企業，在1854～2023年間亦非同時存在，要如何認定某一起特定熱浪發生時，特定排放者對於該熱浪被害人應負的比例責任？除了熱浪之外，其他因全球暖化而產生的實體風險及轉型風險，應如何量化排放者的責任？這些或許都是尚待思考與解決的問題。

註釋

[1] Commonwealth v. Exxon Mobil Corp