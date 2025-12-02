Naver 4284億併購Upbit隔天遭北韓駭走9.5億 韓國最大加密併購案蒙上陰影

韓國數位金融版圖才剛劃出最重要的一筆，卻立刻被現實丟下一個沉重問號。科技巨頭Naver旗下的Naver Financial，以及最大加密貨幣交易所Upbit母公司Dunamu上週宣布完成換股併購（Dunamu 1 股換 Naver Financial 2.54 股），合併後新公司估值約20兆韓元（約4284億台幣）。



不料，此窗交易公告隔天，Upbit的熱錢包即被轉走445億韓元（約9.5億台幣）。韓國與美國情報單位初步都將矛頭指向北韓Lazarus 集團。

Dunamu創辦人靠加密貨幣致富，打破財閥富豪版圖

Naver Financial與Dunamu整併交易，最令人矚目的是Dunamu 創辦人宋志亨（Song Chi-hyung，音譯）與金亨年（Kim Hyoung-nyon，音譯）將躋身全球富豪榜。根據彭博報導，宋志亨持有合併後公司約 19.5% 股份，身價約 27 億美元；金亨年持有 10%，身價約14億美元。



宋志亨、金亨年2012年自電子支付公司 Danal 離職創業，2017 年靠著 KakaoTalk 引流讓 Upbit 快速稱霸加密貨幣交易市場。在韓國，這樣創富路徑並不常見，沒有財閥背景、沒有世襲股權，純靠抓住技術轉折與市場時機完成階級躍升。相比財閥三、四代透過信託與交叉持股輕鬆接班，宋志亨、金亨年的經歷成為韓國極少數真正「創業一代」億萬富豪的標誌性案例。





廣告 廣告

韓國英文媒體「Korea Herald」指出，換股後新平台將結合 Naver 的AI支付生態與 Dunamu 的區塊鏈基礎設施，為未來的穩定幣、代幣化證券與 Web3 金融奠下底層架構。

Naver 與 Dunamu 承諾5年內投入10兆韓元（約2141億台幣），強化 AI 人才、GPU 基礎設施、區塊鏈安全與全球新創投資。目標是讓 Naver Pay、Upbit的1800萬加密用戶整合，組成韓國版的「超級金融應用」，直接面向 PayPal、Stripe、Coinbase 等全球玩家。

Naver Financial與Dunamu整併記者會上，Naver執行長崔秀妍說得直接：「單靠一家公司，已經無法在全球存活。

戰略想像宏大，路線清晰，但風險也在同步擴張。

Upbit遭北韓駭客攻擊已遭調查

Upbit 目前仍占韓國加密交易約7成、占全球現貨市場約5%，是韓國散戶最集中的資產池，也因此成為地緣政治的敏感目標。

根據韓聯社報導，Upbit此次被盜的445億韓元多為Solana 生態系代幣。手法與2019年那起 580億韓元事件高度雷同。駭客不是攻破冷錢包，而是取得高階管理權限後分批轉出，再透過跨鏈轉移與跳板錢包洗錢，使追蹤幾近不可能。

更敏感的是，攻擊發生在併購公告後隔天。多個安全團隊與韓國情報單位認為，這可能是一場刻意選擇時點的展示式攻擊，目的不只是盜走資產，也是在測試韓國金融科技整合後的安全縫隙。

駭客攻擊事件發生後，韓國金融服務委員會已立刻向Upbit展開調查。若查出內控重大缺失，虛擬資產營業執照可能面臨限期改善甚至暫停，這將直接牽動公平交易委員會的併購審查、大股東變更申報等程序，使整起併購案增加新的變數。

​



更多風傳媒報導

