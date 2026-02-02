NBA全明星賽 詹姆斯連22次入選寫紀錄

詹姆斯連續22次入選NBA全明星賽，締造聯盟紀錄。(路透)

本報綜合外電報導

NBA全明星賽將於15日於洛杉磯快艇主場登場，今年不但有2支美國隊與1支世界隊的循環賽新制，湖人球星詹姆斯也以西區替補入選，寫下連續22次榮膺全明星的聯盟紀錄。不過尷尬的是，昨天公布的名單中，身為東道主的快艇沒有一人入選，引起球迷熱議。

綜合路透社與法新社報導，同樣與詹姆斯以替補身分入選的巨星還有火箭的杜蘭特，這是他生涯第16次入選全明星。另一方面，金塊的莫瑞與熱火的鮑爾等6人，皆是今年明星賽新面孔。

今年NBA明星賽將採全新賽制，分為2支美國隊，以及1支由國際球員組成的「世界隊」。這3隊將進行每場12分鐘的循環賽，之後戰績最佳的兩隊將爭奪冠軍。每隊會有8名球員，完整名單將於4日公布。

外界預測世界隊先發名單，將包括公鹿的安特托昆博（希臘）、湖人的唐西奇（斯洛維尼亞）、雷霆的吉爾傑斯-亞歷山大（加拿大）、金塊的約基奇（塞爾維亞），以及馬刺的溫班亞馬（法國），這些球員皆在明星賽先發之中。

昨天公布的3名國際替補球員為溜馬的西雅坎（喀麥隆）、拓荒者的阿維亞（以色列），以及莫瑞（加拿大）。

這也是阿維亞、活塞的杜倫、老鷹的強生、雷霆的霍姆葛倫，再加上莫瑞與鮑爾等6人首度入選全明星。他們在本季皆打出生涯年，尤其莫瑞場均25.8分、7.4助攻、4.3籃板，皆創下個人新高。

6度入選全明星的雷納德本季場均27.7分、6.1籃板、2.1抄截，但未能入選，同屬快艇的明星哈登也未在名單之中，這代表主辦明星賽的洛杉磯快艇，目前無人代表出賽。

NBA全明星賽的替補球員係由各隊總教練投票選出，東西區各7名，至於傷病替補或新增球員，則由NBA總裁席佛挑選。