NBA冠軍賽門票破天價！好萊塢男星自爆「都看球團給的」球迷炸鍋

班史提勒坦承，他沒有季票，都是尼克球團直接給他的，引爆球迷怒火。（圖／達志影像／shutterstock）

美國職籃 NBA 總決賽第四戰（Game 4）於今（11日）早引爆全球話題！紐約尼克隊在曼哈頓麥迪遜廣場花園（MSG）主場，上演了破天荒的29分大逆轉，成功擊敗聖安東尼奧馬刺隊，距離隊史睽違 53 年的首座冠軍僅剩一步之遙。場邊星光熠熠，除了流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）等大咖現身狂歡外，尼克隊死忠球迷、好萊塢影星班史提勒（Ben Stiller）也場場必到。然而，他卻在受訪時意外自爆沒有季票、都看球團給的，引發球迷怒火。

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我沒有季票都是拿票！一句話點燃球迷怒火

現年 60 歲的班史提勒在G4賽前接受 ESPN 訪談時，被傳奇球星巴克利（Charles Barkley）問到持有季票多久了，他竟率直回應：「我沒有季票，我只是拿票而已，對於我們這些名人...（尼克隊）會直接給票。」

然而，這番言論迅速在 X 等社群平台上炸開，許多球迷紛紛痛批他「自以為是」、「無知且缺乏自知之明」也有網友指責，當一般民眾為了看一場球賽而傾家蕩產時，坐擁高額身家的名人竟能免費享受視野最好的場邊位（Celebrity Row），直呼「這就是現實版的階級之壁」

總決賽門票淪天價：一張球票換一棟房？

球迷的憤怒並非沒有原因，隨著尼克隊強勢挺進總決賽，MSG 的票價已飆漲至驚人程度。目前二手市場上最便宜的「入場券」也要 5,000 至 8,000 美元（約 16 萬至 25 萬台幣），場邊席甚至傳出成交價突破 10 萬美元（約 320 萬台幣）。

當時連尼克隊球員喬許哈特（Josh Hart）都看不下去，公開吐槽：「我希望票價別這麼瘋狂，很多等待這刻許久的球迷，卻因為 8,000 美元的門票而被拒之門外。」 尼克後衛阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）也坦言，一張票要價 1.1 萬美元，連他也買不起票給朋友看球。

值得關注的是，在此次爭議中，另一位傳奇尼克迷導演史派克李（Spike Lee）也被拿來比較。他和班史提勒截然不同， 40 年以來堅持自掏腰包購買球賽季票，據傳已投入數百萬美元支持球隊。但也有部分網友緩頰，認為班史提勒也是真鐵粉，不僅例行賽常出現，甚至曾為了看球賽而在走 Met Gala 紅毯時全程盯著手機，其名氣帶來的商業宣傳價值早已超過票價，但「免費票」的標籤在天價門票的背景下仍顯得極為刺眼。

尼克球團滅火！宣布捐票給弱勢青少年

面對天價門票所帶來的輿論壓力，尼克隊球團也展現公關危機處理能力，宣布在總決賽期間，每場主場比賽將捐出 250 張門票給「花園之夢基金會」（Garden of Dreams Foundation），讓弱勢家庭的孩子也有機會進場見證歷史。此外，球團還破天荒將兩張原本保留給名人的場邊席拿出來進行慈善拍賣，試圖平衡「名人特權」帶來的負面觀感。

儘管場外爭議不斷，但尼克隊今年的表現依然神勇，有望拿下紐約民眾等了53年的NBA總冠軍，場內場外都已陷入無比的瘋狂。目前紐約尼克以3勝1敗聽牌姿態，前往馬刺隊主場備戰G5，屆時奪冠後將如何慶祝，以及紐約市會出現什麼瘋狂的狀況，仍讓外界拭目以待。

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