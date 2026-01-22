NBA巨星柯瑞監製！《山羊巔峰》毛加恩挑戰配音 集結「全台灣明星隊」

《山羊巔峰》中文版配音由毛加恩領軍，他在電影中為長頸鹿「蘭尼」配音。索尼影業提供

由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班動畫團隊打造，並由NBA巨星史蒂芬柯瑞親自監製的年度熱血動畫電影《山羊巔峰》，即將於農曆春節前上映。繼前導預告引發討論後，今日再度公開中文版夢幻配音陣容。

中文版配音由新北國王總經理毛加恩領軍，攜手陣中球員呂政儒、李愷諺客串獻聲，打造真正的「全明星台灣隊」。毛加恩此次將為史蒂芬柯瑞配音的長頸鹿「蘭尼」注入台灣口氣，他特殊且具層次的聲線，讓配音導演感嘆其聲線極具魅力，甚至開玩笑說專業配音員都備感壓力，深怕聲音風采被比下去。

呂政儒怒吼完美詮釋霸氣大猩猩 李愷諺展現喜劇長才客串「李大獅」

以神準外線著稱的「三分球傳奇」呂政儒，這次挑戰為氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音。他將球場上激烈的怒吼與打氣聲轉化為配音能量，完美呈現暗影隊禁區霸主的壓迫感。

呂政儒為《山羊巔峰》中的大猩猩「達斯卡斯」配音。索尼影業提供

而擁有「台版飆風玫瑰」封號的李愷諺，則在片中客串暗影隊「李大獅」以及山豬騎士「阿莫」，展現少見的喜劇天分，雖然篇幅不多，卻讓配音團隊留下深刻印象。

《山羊巔峰》英文版卡司同樣驚人，簡直是NBA傳奇球星夢幻隊。名單包括三屆總冠軍得主「閃電俠」德韋恩韋德（Dwyane Wade）、總冠軍MVP安德烈伊古達拉（Andre Iguodala），以及全明星射手凱文洛夫（Kevin Love）。史蒂芬柯瑞憑藉超強人脈，將各路GOAT（史上最偉大球員）齊聚一堂，引爆全球粉絲期待。

史蒂芬柯瑞監製熱血新作 小山羊威爾挑戰職吼聯盟巔峰

這部原創動畫將觀眾帶入神奇的動物世界，主角威爾是一隻夢想巨大的年輕小山羊。他意外獲得加入「職吼聯盟」的機會，挑戰這項由全世界最迅捷、最兇猛動物稱霸的「咆哮球」比賽。

《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞配音與監製。索尼影業提供

雖然隊友起初對這隻瘦小的山羊興趣缺缺，但威爾決心用行動顛覆運動界的常規，向世界證明：「小個子也能打出大場面！」電影巧妙結合運動競技的熱血與動畫的奇幻色彩，並透過史蒂芬柯瑞的監製，將職籃精神融入其中。



