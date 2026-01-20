NBA明星賽先發名單出爐 「詹皇」連續21年入選紀錄中斷

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

備受籃球迷矚目的NBA全明星賽先發名單今日出爐，各隊看版球星都入選，如東契奇（Luka Doncic）、安德托坤波（Giannis Antetokounmpo）和柯瑞（Stephen Curry）等，不過值得注意的是，詹姆斯（LeBron James）這次中斷連續21年入選明星賽先發的紀錄。

NBA明星賽今年將再改制，由1隊國際隊和2隊美國隊對抗。圖為去年明星賽MVP柯瑞。（圖／美聯社）

根據美國媒體報導，東區方面，入選的有尼克隊後衛布朗森（Jalen Brunson）、公鹿隊前鋒安德托坤波、76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞隊後衛康寧漢（Cade Cunningham）及塞爾提克隊前鋒布朗（Jaylen Brown）。

西區方面，入選的有勇士隊後衛柯瑞、雷霆隊後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺隊中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）、湖人隊前鋒東契奇、金塊隊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。不過詹姆斯這次沒有入選先發名單，中斷了連續21年入選的紀錄，去年明星賽他入選先發名單，卻在賽前臨時宣布因左腳和腳踝傷勢不打明星賽，引發球迷及球評的批評。

這次明星賽將於2月15日在快艇隊新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉辦，此次新賽制將球員分成3隊，每隊8人，並有1隊國際隊和2隊美國隊。NBA近年來就明星賽正賽賽制煞費苦心，試圖挽救不斷下滑的收視率，對於這次新賽制，NBA表示想達成讓明星賽與國際賽接軌的目標。

