NBA明星賽陣容出爐 詹皇連續22次入選

記者謝沛宸／綜合報導

美國職籃NBA昨日公布2026年全明星賽陣容，洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯再度刷新歷史，生涯連續第22次入選全明星賽，續寫不朽傳奇；本屆賽制首度採用「美國隊vs世界隊」的分組對抗模式，詹姆斯將身披「美國條紋隊」（USA Stripes）戰袍，與奧運金牌隊友柯瑞、杜蘭特再度聯手，重現夢幻陣容。此外，臺裔球星林書豪亦受邀參加全明星名人賽，將成為賽事另一大亮點。

新賽制跨國界頂尖對決

NBA全明星賽將於15日在洛杉磯快艇隊新主場舉行，「美國條紋隊」聚集詹姆斯、勇士隊柯瑞、火箭隊杜蘭特等球星，這也是3人在2024年巴黎奧運攜手奪金後，再度於正式賽場上合體，力抗由新生代球星組成的「美國之星隊」及國際聯軍的「世界隊」。

今年賽制打破傳統東、西區對抗，改採3隊循環賽制，由「美國條紋隊」、「美國之星隊」與擁有安特托昆博、約基奇等國際球星的「世界隊」進行分組對抗，爭奪決賽資格，不僅考驗球員的臨場默契，更激發跨世代與跨國界的頂尖對決，備受全球球迷矚目。

林書豪出戰全明星名人賽

值得一提的是，前NBA臺裔球星林書豪也受邀參加13日舉行的「全明星名人賽」，將加入由公鹿隊「字母哥」安特托昆博3兄弟執教的隊伍，與身高229公分的「巨神兵」佛爾及「白色巧克力」威廉斯等人並肩作戰；這是林書豪引退後，首度以球員身分重返NBA全明星週活動，預計吸引大量亞洲球迷關注。

美國職籃NBA公布2026年全明星賽陣容。（取自NBA網站）

洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯再度刷新歷史。（取自NBA網站）