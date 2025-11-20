NBA最長的河！詹姆斯回歸寫聯盟歷史紀錄：我能勝任所有角色
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在季前遭遇坐骨神經痛的傷勢影響，昨（19）日才迎來本季的初登板，繳出11分12助攻的表現，同時達成他生涯的第23個球季，正式成為聯盟職業生涯最長的球員，具有一定的歷史意義，被網友稱作「NBA最長的河」。
在賽後詹姆斯受訪時，他表示自己現在仍未完全康復，但有透過訓練以及伸展、維持移動性的方式緩解症狀，也獲得上場比賽的許可。
不同於過往強勢切入爆扣對手，本場比賽詹姆斯更像是扮演著掌控節奏的角色，傳出多計助攻串聯隊友，帶起湖人隊的攻勢，對這樣的定位轉變，詹姆斯也表示滿意，表示自己能夠勝任所有角色，無須擔心。
在詹姆斯的回歸後，與繳出MVP等級數據的金童唐西奇（Luka Doncic）和本季爆發的里夫斯（Austin Reaves）合體備受期待，同時令人關注的，還有在季前補強的中鋒艾頓（Deandre Ayton）也被視為是一大潛力，外界普遍認為詹姆斯的回歸會對艾頓有極大的幫助，讓他找回過往在太陽的身手。
