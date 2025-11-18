NBA溫班亞馬小腿拉傷 恐缺陣數週

《灌籃高手》中有句名言，「掌握籃板球，就能掌握比賽」，這句話確實如此。火箭今（17）日對決魔術比賽，最終驚險的在延長賽以117比113帶走勝利，根據統計，火箭團隊單場抓下60個籃板，輾壓魔術的38個，其中更有4人籃板數都超過10個，復刻2001年的神跡。火箭本站雖在主場作戰，但開局杜蘭特（Kevin Durant）卻尚未找到狀態，甚至讓魔術打出17比8攻勢，好在KD逐漸找到手感，一人連砍7分幫助勇士追到7分落後。到了次節，兩隊互有來往，不過半場結束時，火箭還是以46比55落後9分。Alperen Şengün clutch hookshot to force overtime. pic.twitter.com/fVubeDv5bb— Rockets Clips (@Rockets_Clips) November 17, 2025易邊再戰，杜蘭特一上來就打進跳投三分打，繼續延續火熱的進攻表現。魔術則多點開花持續維持領先優勢，杜蘭特遭到對手包夾只能選擇給隊友創造機會，讓申京（Alperen Şengün）和小史密斯（Jabari Smith Jr.）連續完成進攻終結，火箭一度迫近分差到2分

麗台運動報 ・ 1 天前