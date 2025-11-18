NBA溫班亞馬小腿拉傷 恐缺陣數週
美國職籃NBA馬刺球星「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）左小腿拉傷，將缺陣「數週」。
聖安東尼奧馬刺17日在聲明中表示，這位21歲法國球員是在14日對陣金州勇士的比賽中受傷。
馬刺聲明指出：「聖安東尼奧馬刺宣布，溫班亞馬進行了核磁共振檢查，結果顯示他左小腿拉傷。」、「傷勢發生在14日晚上對金州勇士的比賽中。球隊將視情況提供後續更新。」
雖然球隊未給出溫班亞馬的復出時間表，但運動頻道ESPN報導說，這位高大的中鋒將缺席「數週」。
馬刺教練強生（Mitch Johnson）表示，球隊在處理溫班亞馬的小腿問題時採取了謹慎態度。
溫班亞馬本賽季表現亮眼，12場比賽場均26.2分和12.9個籃板。
另外，維基百科指出，溫班亞馬身高224公分，他有眾多外號，除了「斑馬」，也有人叫他「Wemby」、「外星人」或「法國怪物」等，被視為當代最具天賦的籃球新星之一，他也是2023年NBA選秀狀元。(編輯：鍾錦隆)
