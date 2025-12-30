NBA球星柯瑞做公益 成立基金會助孩子閱讀翻轉人生

NBA球星柯瑞平時在球場上奮戰，私下做公益回饋鄰里，他與妻子六年前成立一個基金會，投入超過9千萬美元，致力於改善奧克蘭的學校與社區環境，推廣運動與閱讀。基金會不僅贈書還提供高強度讀寫輔導，幫助孩童建立自信、培養好奇心，柯瑞成為孩子最好的身教榜樣。來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC的報導。

在加州奧克蘭，一場書香行動正在悄悄改寫孩子們的童年。NBA球星柯瑞與妻子艾沙，六年前創立了「Eat Learn Play」基金會，目標簡單卻宏大：讓孩子「吃得健康、學得快樂、玩得開心」。短短六年，基金會已捐贈47所小學、突破一百萬本書，連今年聖誕節的為期兩週書展，也送出68000本書，成績斐然。

柯瑞雖非加州出生，卻將奧克蘭視為第二故鄉。創立基金會的初衷，是為釋放社區兒童潛能。六年間，夫妻倆投入超過9千萬美元，用於改善學校環境、建設操場，以及鼓勵孩子閱讀和運動。艾沙表示，閱讀對孩子而言並不容易，「老師靠自己做不到，孩子也無法獨自完成，我們在自己教育孩子時深有體會。」

柯瑞在接受Podcast主持人Charlie Gibson訪問時指出，「『吃、學、玩』三大支柱能為孩子打造健康快樂的童年。其中讀寫能力最重要，它是開啟潛能、建立自信、培養好奇心和理解世界能力的鑰匙。」他認為，關鍵不在書的數量，而在於品質、文化相關性，以及互動性。「我希望孩子能在書中找到自己的冒險經歷。」

在基金會的書堆前，孩子們仔細挑選自己喜愛的書籍，熱情溢於言表。艾沙也指出，透過與老師的交流，她發現孩子們真正需要的是能夠在故事中看到自己身影、激發對閱讀熱愛的書籍。除了捐書，「Eat Learn Play」還提供高強度讀寫輔導，確保孩子在適當時間、地點獲得一對一的支持。柯瑞說：「我們希望孩子感受到，你在這裡是為了他們。」

談及從基金會工作中獲得的滿足感，柯瑞坦言，「這種興奮感不同於場上比賽，但同樣源自對正確事的堅信。」基金會已翻新多所小學操場，夫妻二人承擔所有營運成本，所有捐款直接用於孩子們的成長。身為NBA球星，柯瑞用行動示範，真正的影響力不僅來自球場上的光芒，更在於社區中播下的閱讀種子。

