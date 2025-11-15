NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝

儘管先發五人全數進入傷兵名單不打，活塞仍在15日NBA盃面對七六人發揮超強替補戰力，除了賈文特格林攻下21分，傑金斯也有19分、8助攻，協助活塞爆冷以114比105解決七六人勇奪9連勝，更續居東區龍頭。

上次活塞9連勝，是在2008年2月，如今卻在康寧漢（臀部）、艾維（膝蓋）、奧薩湯普生（腳踝）、托必亞斯哈里斯（腳踝）與杜倫（腳踝）等先發五人全數缺陣情況下，憑藉替補球員優異表現驚奇保持連勝狀態。

原本上半場一路領先的活塞，卻被七六人在第3節開始打出14比0小高潮超前，甚至領先到12分，可是活塞末節展開反撲，傑金斯、利佛特、史都華等人攜手打出10比2超前攻勢，也讓七六人隨後反撲無效只好認輸。

七六人最近也陷嚴重傷兵潮，除了恩比德、保羅喬治兩大主將持續缺陣，烏布雷也在上半場因為膝蓋過度延伸提前退場，陣中可用之兵愈來愈少，七六人昨以馬克西31分最高，今年探花埃奇庫姆也拿18分、7籃板。

繼前役面對馬刺狂飆46分，史蒂芬柯瑞昨天再次碰上馬刺，全場投26中16，含三分球投17中9，攻下全場最高49分，其中包含最後6.4秒的超前兩罰俱中，帶領勇士驚險以109比108氣走馬刺，也拿下今年NBA盃首勝。