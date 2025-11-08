NBA盃》字母哥準大三元 公鹿小組賽9連勝

只要打到NBA盃，公鹿隨即變身完全不同球隊！「字母哥」阿提托康波8日貢獻41分、15籃板及9助攻的超狂準大三元，協助公鹿126比110擊退本季「黑馬」公牛，勇奪NBA盃小組賽9連勝，至今小組賽還沒輸過。

自從2023年開始舉辦NBA盃以來，公鹿過去兩年都在小組賽拿下4勝0敗，只是2023年準決賽遭到溜馬淘汰，去年則是擊敗雷霆奪冠，今年從擊敗近況火熱的公牛開啟NBA盃賽程，看來公鹿確實很想完成連霸壯舉。

阿提托康波昨天第4節包辦19分，幫助公鹿拉開領先差距，這是他生涯第56場得分破40，超越「天勾」賈霸成為公鹿隊史最多得分破40場次球員，他本季場均33.4分、12.9籃板及6.6助攻，投籃命中率高達6成42。

「阿提托康波可能是當下最能製造恐懼的球員，我想不出還有誰能讓人恐懼到那種程度，我們會充分利用這種威嚇力，」公鹿總教練瑞弗斯說，「有時候他得不到哨子，我反而希望他別那麼好說話，他也從不抱怨。」

公鹿主力中鋒透納攻下全隊次高23分，這也是他今年夏天加盟公鹿以來單場最高，羅林斯20分，庫茲馬與柯爾安森尼各有11分；公牛以布澤利斯20分最高，吉迪16分、14助攻與7籃板，無緣連3場比賽大三元。

熱火則在NBA盃寫紀錄，昨在首節轟下隊史新高53分，雖然隨後從26分大幅領先，轉眼被黃蜂追到只差1分，可是熱火最後仍以126比108拿下比賽勝利，熱火首節53分是NBA史上第2高，僅次於勇士與灰熊的55分。