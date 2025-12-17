NBA盃》尼克踏平馬刺 布朗生榮膺MVP

由聯盟主辦的NBA季中賽NBA盃17日落幕，代表東區出線的尼克前3節雖然落後，憑籃板優勢仍以124比113逆襲馬刺奪冠，貢獻25分、8助攻的布朗生榮膺MVP，這也是尼克在暌違52年之後摘下冠軍獎盃，即便不是真正的NBA冠軍，不過對於尼克球迷而言也堪表聊慰。

成軍於1946年的尼克，過往僅在1970年和1973年兩度稱霸NBA，1999年在勞資糾紛的縮水賽季以東區第8的資格一路過關斬將闖進總決賽，可惜1比4不敵馬刺，但依舊寫下老八傳奇。

1999年與總冠軍擦身而過的尼克，26年來不曾現身於總冠軍系列賽舞台，成為「紐約人」的心頭魔咒。此次尼克在NBA盃預賽3勝1敗晉級，緊接著斬暴龍與戲耍魔術。

預賽同樣3勝1敗的馬刺，8強賽幹掉東契奇與詹姆斯領軍的湖人，4強賽爆冷擊敗全聯盟戰績最佳、16連勝在手的雷霆，士氣上正處於顛峰。

此役尼克戰術明確，兩大長人鞏固內線，帶傷上陣的唐斯上半場16分、11籃板，替補的米契爾羅賓生抓15個籃板含10個進攻籃板，籃板總數59比42，比馬刺多了17個，內線得分56比44多了馬刺12分。

尼克在第4節發動11比1攻勢逆轉超前，進而踏「馬」前進成功捧盃。從預賽到淘汰賽都表現優異的布朗生，此役得分雖不如阿努諾比的28分，但正負值+15全隊最佳，成為繼「字母哥」阿提托康波與詹姆斯之後，第3位在NBA盃獲選MVP之人。

相較於尼克全員備戰將這場比賽視為冠軍之爭，馬刺竟讓當家球星文班亞馬打替補，僅出賽25分鐘，看出來沒有太過重視，畢竟聯盟安排的「NBA盃」著重點在於收視率，但奪冠球隊每位球員拿到的獎金不足40萬美元，對於動輒年薪超過千萬的球星刺激性明顯不足，與其拚死拚活不如「從從容容」、「游刃有餘」面對。