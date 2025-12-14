NBA盃》文班亞馬復出領軍 馬刺逆襲雷霆

誰能想得到雷霆會在NBA盃準決賽摔了一個大跟斗！文班亞馬14日傷癒復出就摘22分、9籃板，帶領馬刺克服一度落後16分頹勢，爆冷以111比109中止雷霆16連勝，也闖進17日跟尼克正面對決的NBA盃冠軍賽。

「能夠終結雷霆16連勝，這說明了很多事，也清楚我們未來會走向何處，但你知道NBA就是這樣，它會考驗你的極限，」先前因為左大腿拉傷缺陣的文班亞馬表示，「我現在是休息了12場才回來，所以我充滿活力。」

但在文班亞馬缺陣期間，馬刺仍很爭氣拿下9勝3敗，文班亞馬昨天明顯受到上場時間限制，不僅第1節沒打，末節也頻繁被換上換下，「我知道必須把握我上場每一分鐘，這或許只是一場比賽，但背後是全隊的努力。」

就像文班亞馬說的，馬刺昨有4人得分破20，除了文班亞馬，瓦塞爾也有23分，福克斯與卡斯特各22分，如此平均且凶猛的火力，讓雷霆防不勝防，卡斯特說：「這歸功於文班亞馬的吸引力，替其他球員創造進攻機會。」

雷霆昨以亞歷山大29分最高，霍姆格倫與傑倫威廉斯各拿17分，但在比賽最後時刻，卡魯索出現兩次爭議犯規，讓昨天傷癒復出的哈藤史坦不禁在球員走道大喊，「那就是犯規！」卡魯索也回應，「這判罰簡直離譜到家！」

而尼克在另一場NBA盃準決賽，靠著布朗生轟下全場最高40分，唐斯也有29分，阿奴諾比24分，最後以132比120轟垮魔術，尼克總教練麥克布朗說：「當你擁有像布朗生這種年度MVP等級球員，他讓比賽變容易了。」