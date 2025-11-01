NBA盃》東契奇復出摘44分 湖人作客捕熊

新賽季的NBA盃1日正式登場，先前因為左手指扭傷與左小腿挫傷缺席3場比賽的東契奇，傷癒歸隊就拿44分、12籃板及6助攻，連3場得分都破40，協助湖人117比112擊退地主灰熊，漂亮笑納NBA盃第1場勝利。

也替湖人貢獻21分、4助攻與4籃板的里夫斯表示：「很高興看到東契奇重返賽場，看起來他根本沒缺席過任何比賽。」東契奇目前出賽3場，總計打了115分鐘、拿到136分，這代表他平均每分鐘可以拿下1.2分。

湖人曾拿過首屆NBA盃冠軍，對他們來說，當然很想再嘗NBA盃冠軍滋味與拿下高額獎金，今年每位球員冠軍獎金提升到53.1萬美元，比起去年多出1.6萬美元，里夫斯說：「我想幫教練與其他人多分到一點獎金。」

灰熊昨以威爾斯、蘭戴爾各拿16分最高，只拿8分、7助攻的明星後衛莫蘭特，賽後相當不爽教練團調度，幾乎問什麼問題都用「去問教練團」回答，甚至直接嗆聲，「假如照教練團的意思，今晚大概不該讓我上場。」

公牛繼續成為本季大黑馬！吉迪貢獻32分、10籃板及9助攻，武切維奇也有26分，公牛昨以135比125力挫尼克，除了成為本季東區唯一不敗勁旅，更是自從1996-97年球季（喬丹領軍年代）以來首度拿到開季5連勝。